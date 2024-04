Endlich deutlich mehr Netto: Hat Lindner sein Steuer-Versprechen an uns gebrochen?  

In der Opposition machte FDP-Chef Christian Linder große Ankündigungen: Mehr Netto vom Brutto sollte es geben, wenn seine Partei wieder regiert. Mit der FDP werde es eine große Steuerreform geben. Nach mehr als drei Jahren Ampel steht fest: Auf einen tiefgreifenden großen Umbruch bei der Steuer warten viele immer noch!

Wie schon während der schwarz-gelben Regierungszeit von 2009 bis 2013 halten die Liberalen ihre großen Steuer-Wahlversprechen nicht. Liegt es vor allem am Ukraine-Krieg, an der Wirtschaftsflaute und der Energiekrise? Oder wie beurteilt das ein Experte?

Großes Steuer-Wahlversprechen: Stattdessen will Lindner nun Bierbrauer entlasten

In unserem neuen „Finanzkompass“-Video gibt Simon Neumann hierzu seine Einschätzung ab. Er ist bekannt geworden als „Finanznerd“ auf TikTok, Instagram und YouTube und Autor des Buches „100 Steuertipps- und tricks 2023/24“ (Haufe-Verlag).

Derzeit sorgt Lindner mit neuen Ideen zu Steuersenkungen für Schlagzeilen. So setzt er sich ein für steuerfreie Überstunden, um so die Wirtschaft anzukurbeln und das Fachkräfteproblem einzudämmen. Jedoch haben viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein ganz anderes Problem: Im Jahr 2023 gab es 702 Millionen unbezahlte Überstunden!

Zudem will Lindner jetzt bei Hobby-Brauern punkten und ihnen bis zur Produktion von 500 Liter Bier die Steuer erlassen. Bisher sind nur 200 Liter steuerfrei. Ein netter Gedanke – aber eben eine Mini-Entlastung für eine Randgruppe.

Kommt noch der große Wurf in Ampel-Regierungszeit?

Immerhin: Der Finanzminister will rückwirkend zum 1. Januar auch den Grundfreibetrag für alle um weitere 180 Euro anheben. Das würde aber für Singles und Alleinerziehende nur eine minimale Entlastung im Jahr 2024 bringen (mehr dazu hier). Zudem sollen mit einer Reform die Steuerklassen 3 und 5 für Eheleute abgeschafft werden – was aber unterm Strich an der Steuerschuld nichts ändern wird.

Kommt noch ein großer Wurf bei den Steuerentlastungen bis 2025, bis zum Ende der Ampel-Regierungszeit? Und inwiefern hat Lindner schon Wort gehalten beim zentralen Anliegen der FDP. Simon Neumann schätzt die Lage in unserem Video-Clip ein.

