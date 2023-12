Steuer-Entlastung 2024: Ausgerechnet SIE sind die großen Verlierer

Im kommenden Jahr dürfen sich viele deutsche Steuerzahler auf finanzielle Entlastungen freuen. Hintergrund ist der überarbeitete Einkommensteuertarif, der am 1. Januar 2024 in Kraft tritt und vielen Bürgern mehrere Hundert Euro zusätzlich in die Taschen spülen wird. Aber nicht allen! Die Reform hat Verlierer und Gewinner.

So berichtet das „Handelsblatt“, dass der Finanzwissenschaftler Frank Hechtner von der Universität Erlangen-Nürnberg umfassende Berechnungen angestellt habe. Die Einzelheiten dürften für Jubel und Empörung gleichermaßen sorgen.

Steuer-Entlastung für Wohlhabende am höchsten

Denn die Spanne der Steuer-Ersparnis geht weit auseinander. Laut dem Bericht werden zum Beispiel Singles mit einem Monatseinkommen von 3.000 Euro im Jahr 2024 gerade mal 172 Euro mehr zur Verfügung haben. Bei einem Monatseinkommen von 5.000 Euro beträgt die Entlastung für Singles immerhin 292 Euro. Im Klartext: Bei denjenigen, die ohnehin kein allzu üppiges Einkommen haben, fällt die Entlastung am geringsten aus.

Wesentlich besser sieht es bei denen aus, die nicht gerade am Hungertuch nagen: Spitzenverdiener-Familien mit einem Monatseinkommen ab 16.000 Euro können mit einer beachtlichen Entlastung von 1.600 Euro rechnen. Durchschnittliche Familien mit zwei Kindern und einem Einkommen von 6.500 Euro kommen immerhin auf 508 Euro Steuer-Ersparnis.

Die Entlastungen umfassen dabei im Wesentlichen den steuerlichen Grundfreibetrag, der 2024 für Ledige von 10.908 Euro auf 11.604 Euro steigt. Verheiratete haben einen Grundfreibetrag von 23.208 Euro. Zusätzlich erhöht sich der Kinderfreibetrag von 6.024 auf 6.384 Euro. Trotz der positiven Nachrichten warnt Hechtner davor, dass ein Teil der Entlastungen durch gestiegene Sozialabgaben wieder aufgezehrt werden könnte.

Hinter dem neuen Einkommensteuertarif für 2024 steht die Absicht, die finanzielle Belastung der Bürger zu mildern und die Kaufkraft zu stärken. Die Anpassungen am Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag sollen eine gerechtere Verteilung der Steuerlast ermöglichen und Familien gezielt entlasten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.