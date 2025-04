Sonja Eichwede (37) privat: Das weiß man über die mögliche neue Justizministerin

Was für eine steile Karriere. Mit nur 37 Jahren soll Sonja Eichwede die neue Justizministerin werden. Wer ist sie und was sie antreibt.

Sonja Eichwede ist am 25. Oktober 1987 in Bremen geboren. Dort wuchs sie, wie sie selbst auf ihrer Website schreibt, in einem sozialdemokratischen Elternhaus auf.

Sonja Eichwede zog es häufig ins Ausland

Nachdem sie 2007 das Abitur in Bremen ablegte, zog es sie in die große weite Welt – und zwar zu einem Auslandsjahr in Watertown, South Dakota, USA. Auch während des Studiums der Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität Tübingen, das auf das Austauschjahr folgte, ging sie ins Ausland – dieses Mal nach Oslo.

2013 legte sie ihr erstes juristisches Staatsexamen ab. Ihr Referendariat absolvierte sie von 2013 bis 2015 am Hanseatischen Oberlandesgericht Bremen. Auch hier wieder mit Stationen im Ausland, und zwar bei der deutschen Botschaft in Nairobi und der Ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen 2015 arbeitete sie dann als Richterin, zuletzt im Landgerichtsbezirk Neuruppin.

SPD-Politikerin organisierte schon Wahlkämpfe für Frank-Walter Steinmeier

Politisch aktiv wurde Eichwede bereits während ihres Studiums. Sie trat früh der SPD bei und übernahm verschiedene Rollen, darunter als Regionalgeschäftsführerin der SPD Brandenburg, wo sie Wahlkämpfe für prominente Politiker wie Frank-Walter Steinmeier organisierte. Vor ihrer Zeit als Abgeordnete war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der SPD-Bundestagsabgeordneten Dagmar Ziegler und unterrichtete als Dozentin Polizei- und Verwaltungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.

Bei der Bundestagswahl 2021 gewann sie ihren Wahlkreis als Direktkandidatin. Im Bundestag ist sie Mitglied des Rechtsausschusses sowie des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, zudem stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss. Ihre politische Arbeit fokussiert sich auf Themen wie Gerechtigkeit, sozialen Zusammenhalt und die Stärkung der Demokratie. Sie ist auch Mitglied im Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion und der SPD Brandenburg.

„Großer Werder Bremen-Fan“

Zu ihren Hobbies zählt Eichwede Lesen, Zeichnen und Reisen. Sie begeistert sich für Kunst, Theater und Kultur. Sportlich ist sie auch noch. Ihre bevorzugten Sportarten: Skifahren und Yoga. „Früher spielte ich auch Handball und war im Ruder Verein aktiv. Ganz früher gehörte noch Eiskunstlauf dazu. Was immer geht, ist Fußballgucken als großer Werder Bremen-Fan“, schreibt sie auf ihrer Homepage. Besonders wichtig sei ihr die Zeit mit Familie und Freunden.

Ihr Lieblingszitat lautet: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt!“ (Die Ärzte)“

Eichwede ist evangelisch, ledig und Mutter eines Sohnes, den sie mit ihrem Partner Erik Stohn hat. Er ist Abgeordneter des Landtags Brandenburg. Sie sind nicht verheiratet.

Schreck kurz vor der Geburt ihres Sohnes

Stohn überlebte kurz vor der Geburt ihres Kindes im Januar 2023 einen schweren Unfall, was für sie eine emotional herausfordernde Zeit war. Er befand sich zur Zeit der Entbindung im Krankenhaus. Durch einen Reifenplatzer war sein Skoda gegen einen Alleebaum geschleudert worden. Durch den Unfall ergab sich eine lebensbedrohliche Situation, auch weil nach Medienberichten sich der Abtransport ins Krankenhaus über zwei Stunden dauerte und es zu einem hohen Blutverlust kam.

Eichwede wird als bodenständig, lösungsorientiert und fachlich versiert beschrieben – eine Politikerin, die ihre juristische Expertise mit einem starken Gespür für die Anliegen ihrer Wählerinnen und Wähler verbindet.