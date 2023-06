Silvio Berlusconi ist tot – er lag seit Freitag in Klinik

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Der skandalträchtige Politiker starb im Alter von 86 Jahren.

Zur Todesursache gibt es noch keine genaue Information. Berlusconi war aber an einer chronischen Leukämie erkrankt. Er befand sich seit Freitag in der Klinik San Raffaele in Mailand.

Berlusconi befand sich in Klinik – Ärzte wirkten unaufgeregt

In einer Mitteilung der behandelten Ärzte war jedoch nichts zu lesen von einem besorgniserregenden Zustand des prominenten Patienten. Die Kontrollen entsprechen „normaler medizinischer Praxis“, hieß es.

Von April bis Anfang Mai lag Berlusconi bereits 45 Tage in der Klinik, als bei ihm eine Lungenentzündung diagnostiziert wurde. Damals wurde er auch schon wegen seiner chronischen Leukämie behandelt.

Viermal Ministerpräsident und aufsehenerregender Unternehmer

Der umstrittene rechtspopulistische Politiker schaffte es mit seiner von ihm geführten „Forza Italia“ viermal italienischer Ministerpräsident zu werden. Zuletzt war er bis 2011 im Amt. Als milliardenschwerer Medienunternehmer, früherer Besitzer des Fußballklubs AC Mailand und durch seinen extravaganten Lebensstil („Bunga-Bunga-Partys“) sorgte er ebenfalls für Schlagzeilen weit über Italien hinaus. Mit der Justiz kam Berlusconi in Konflikt und wurde 2013 wegen Steuerbetrugs verurteilt.

Nun ist einer der prägendsten und polarisierendsten Persönlichkeiten der jüngeren italienischen Geschichte tot. Berlusconi hinterlässt drei Töchter und zwei Söhne. Er war zweimal geschieden und trennte sich 2020 von seiner langjährigen Verlobten, um eine Beziehung mit der 33-jährigen Abgeordneten Marta Fascina einzugehen.