„Klartext“ (ZDF): Eingepennt bei Scholz? ER klaut dem Kanzler die Show

Am Donnerstagabend (13. Februar) hat das ZDF zur Wahlsendung „Klartext“ geladen. Im 35-Minuten-Takt stellen sich Olaf Scholz, Robert Habeck, Alice Weidel und Friedrich Merz den Fragen der anwesenden Zuschauer. Den Aufschlag macht Olaf Scholz, doch ein junger Mann stiehlt dem Bundeskanzler die Show.

Wahlsendungen und TV-Duelle sind für die Kanzlerkandidaten eines der vielversprechendsten Mittel, um unentschlossene Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf dürfte auch Olaf Scholz am Abend das ZDF-Studio betreten haben. Doch einer der Zuschauer scheint keinerlei Interesse an den Inhalten des SPDlers zu haben.

Olaf Scholz: Zuschauer präferiert Nickerchen

Der Bundeskanzler wird gerade mit seiner Klimapolitik und dem Vorwurf, dass die Klimakrise zu wenig Aufmerksamkeit in der aktuellen Politik erhält, konfrontiert, als die ZDF-Kamera umschwenkt. Hinter Olaf Scholz ist plötzlich ein junger Zuschauer in weißem Hemd zu sehen, der eine sichtlich entspannte Position eingenommen hat und dessen Kopf ohne Kontrolle nach vorne sackt.

Augenscheinlich ein Nickerchen, obwohl vor ihm der zweithöchste Repräsentant des Landes steht. Im Internet wird der Zuschauer schnell zum Hype. „Was war das denn? Ist der Typ links gerade ernsthaft eingeschlafen?“, „ich, wenn Scholz redet“, oder „die Leute schlafen ein… eindeutig Man of the Match“, ist auf X zu lesen.

„Man of the Match“

Bei einem einmaligen Fauxpas bleibt es aber nicht. Immer wieder ist im Hintergrund zu sehen, wie der junge Mann wegnickt. Der Inhalt zu jenem Zeitpunkt der Sendung hätte dabei jede Aufmerksamkeit verdient.

„Ich bin fest der Überzeugung, dass wir es schaffen müssen, 2045 ein klimaneutrales Industrieland zu sein. Warum glaube ich, ist das so? Die Welt hat jetzt acht Milliarden Einwohner. Sie wird um 2050 herum knapp zehn Milliarden Einwohner haben. Und diese zehn Milliarden Menschen möchten so leben wie wir“, so Scholz mit Blick auf seine hohen Ambitionen.