Olaf Scholz redet wie ein anderer Mensch: „Habe sie angeschmachtet“

Der verliebte Kanzler! Als nüchterner, wortkarger Hanseat kennen die Deutschen Olaf Scholz. Doch wenn es um seine Frau geht, kann er auf einmal auch anders. In einem Interview mit der „Zeit“ schwärmte Scholz nun wie ein frisch verliebter Teenager über Britta Ernst.

Ob es dabei, neben echten Gefühlen, auch um sein Image bei Wählerinnen ging? Schließlich kommt Scholz-Konkurrenz Friedrich Merz bei der weiblichen Wählerschaft vor der Bundestagswahl weiterhin nicht gut an.

„Niemals nimmt die mich“, Scholz erinnert sich an Kennenlernphase

Im „Zeit“-Podcast „Und was machst du am Wochenende“ antwortete Scholz auf die Frage, was das Geheimnis seiner Ehe ist. Seit 1998 ist er mit der früheren SPD-Landesministerin Britta Ernst verheiratet. Auf TikTok wurde ein Clip dieser Szene vom „TeamBundeskanzler“ (426.000 Follower) geteilt. Der Kanzler grinst schelmisch, als er an ihre ersten Begegnungen in den 1980er-Jahren bei den Jusos in Hamburg zurückdenkt.

„Unsere Liebe ist ja noch viel älter als unsere Ehe. Und ich kann für mich jedenfalls sagen, als Britta in meinem Leben auftauchte, war für mich sehr früh klar, dass das genau die Frau ist, die ich toll finde. Ich habe sie angeschmachtet und habe gedacht: ‚Niemals nimmt die mich!‘. Ja doch, kam aber günstig.“ Olaf Scholz im „Zeit“-Interview

Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz überraschend emotional wird, wenn er über seine Ehefrau spricht. Doch diese Seite seiner Persönlichkeit kommt bei den Menschen anscheinend besonders gut an. Dieses Echo zeigt sich in den Kommentaren unter dem TikTok-Clip:

„Er strahlt, wenn er von seiner Frau spricht. Das wünscht sich doch eigentlich jeder.“

„Süß.“

„Ich glaube, dass Olaf so im Privaten voll korrekt ist.“

„Der Romantiker.“

„Man vergisst schnell, dass er ja eigentlich auch nur ein Mensch ist. Politik hin oder her.“

Als Mensch sympathisch – aber als Politiker…

Ob sich das aber wirklich in Wähler(innen)-Stimmen niederschlägt? Einige scheinen bei Scholz genau zu differenzieren. „Ich bin wahrlich kein Fan von ihm. Aber wenn ein Mann so über seine Frau spricht, ist das wirklich toll“, schreibt eine TikTok-Nutzerin. Eine andere meint: „Finde ihn an sich sympathisch als Mensch. Aber in der Politik komplett fehl am Platz!!!“

In der neuesten INSA-Umfrage kurz nach dem Weihnachtsfest klettert die SPD auf 17 Prozent – liegt aber weiterhin deutlich hinter der Union (31 Prozent) zurück. Es sieht nicht nach einer großen Aufholjagd für die Scholz-SPD aus.