Auf der EM-Tribüne: Ach, Kanzler! Baerbock stiehlt Scholz die Show

Die deutsche Polit-Prominenz im Frankfurter Stadion. Wie schon beim zweiten Vorrundenspiel gegen Ungarn taucht Kanzler Olaf Scholz beim EM-Spiel der Deutschen gegen die Schweiz auf.

Doch ausgerechnet seine Außenministerin Annalena Baerbock macht dem Hanseaten vor, wie man im Stadion richtig mitfiebert. Kein Pokerface, sondern Emotionen!

Olaf Scholz schaut grimmig – Annalena Baerbock fiebert mit

Denn der Kanzler sitzt mit gewohnt ernster Miene staatsmännisch auf der Tribüne. Nicht nur beim 0:1-Gegentreffer, auch sonst blickt Scholz oft ernst aufs Spielfeld. Ganz anders dagegen die beiden Ministerinnen eine Reihe unter ihm.

Außenministerin Baerbock zeigt deutlich mehr Emotionen. Scholz schaut eher grimmig aufs Spielfeld. Foto: IMAGO/MIS

Sie kommen sportlich in deutschen Nationaltrikots ins Stadion. Besonders Annalena Baerbock sieht man an, dass sie den Ball ins Tor treiben will. Genau diese Emotionen wollen auch die Wählerinnen und Wähler sehen! Hier fiebert eine Spitzenpolitikerin richtig mit. Ein Fan wie du und ich. Und man sieht der Mimik der Grünen an, dass das kein Pflichttermin ist, sondern sie wirklich Spaß dran hat.

Scholz zieht die Augenbraue hoch – Baerbock grinst. Foto: IMAGO/MIS

Auch der Kanzler zeigt Deutschland-Farben

Ob sich das der Kanzler fürs Achtelfinale abschaut? Zumindest hat er diesmal an seinem Sakko schon eine Anstecknadel in Deutschland-Farben angebracht. Ein bisschen Farbe bekennen. Für TikTok zeigte er sich optisch schon mal patriotischer, ebenfalls mal im Trikot. Im Stadion bei den EM-Spielen zieht er (zu) förmlich den Anzug vor.

Vor dem Spiel unterhielt sich Olaf Scholz mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Und das, obwohl der Sauerländer Watzke ein bekennender Christdemokrat und Fan von Friedrich Merz ist. Da grinste Scholz sogar ab und an mal breit. Fußball verbindet eben doch!

Neben Scholz, Baerbock und Faeser sind weitere Ampel-Politiker auf der Ehrentribüne. Darunter Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Kultur-Staatsministerin Claudia Roth.