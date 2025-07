5 Gründe, warum Merz der beste Kanzler seit Helmut Schmidt werden kann

Der eine war Sozialdemokrat, der andere ist Christdemokrat. Der eine war Hamburger durch und durch, der andere kommt aus dem Sauerland. Das Trennende ist offensichtlich – und kommt gibt es auch viel, was Helmut Schmidt und Friedrich Merz in ihrer Art und politischen Ausrichtung verbindet. Tritt Merz in die Fußstapfen des Bonner Kanzlers?

Friedrich Merz ist erst kurz im Amt und es ging nicht alles glatt. Schon bei seiner Wahl brauchte er peinlicherweise zwei Anläufe. Auch die abgesagte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf als Verfassungsrichterin wurde zum Reinfall für Schwarz-Rot. Trotzdem hat Merz Chancen…

Foto: IMAGO / Rust, IMAGO / IPON (Fotomontage) …in die Fußstapfen des von vielen Deutschen weiterhin hoch verehrten Helmut Schmidt zu treten. Das hat mehrere Gründe…

Foto: imago/Hermann J. Knippertz So bringt Merz genauso wie Schmidt reichlich ökonomischen Sachverstand mit ins Kanzleramt. Schmidt genoss den Ruf als “Weltökonom”, der auf internationale Vernetzung mit anderen Industriemächten setzte. Merz als ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock in Deutschland muss angesichts der Zoll-Drohungen von Trump ebenfalls ökonomische Bündnisse schließen.

Foto: IMAGO/Newscom World Schmidt galt als pragmatischer Macher und Krisenmanager – genau in die Rolle will auch Merz schlüpfen, etwa bei der Bewältigung der Asylprobleme in Deutschland. Bei der Schulden-Kehrtwende und dem Investitionspaket zeigte Merz, dass er seine Politik flexibel neu ausrichten kann. Allerdings fühlen sich nicht wenige CDU-Wähler getäuscht. Foto: IMAGO/bonn-sequenz Eine weitere mögliche Parallele: Schmidt setzte auf Aufrüstung gegen die Sowjetunion, und vertrat auch gegen den Widerstand des linken Flügels der SPD vehement den NATO-Doppelbeschluss, also die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Westeuropa. Eine klare Haltung im Kalten Krieg gegen Moskau. Auch Merz will gegen die Bedrohung aus Russland aufrüsten. Foto: IMAGO/IPON Zwar gibt es heutzutage keine große Friedensbewegung auf den Straßen, doch Anhänger von AfD, BSW und Linkspartei stellen sich gegen diesen Kurs der Aufrüstung. Merz will, dass die Bundeswehr die “konventionell stärkste Armee Europas” – und muss dafür Überzeugungsarbeit leisten. Foto: imago/JOKER Dabei verbindet beide die europäische Perspektive und die Betonung der transatlantischen Partnerschaft. Auch wenn Merz mit Donald Trump eine größere Herausforderung im Weißen Haus hat als Schmidt seinerzeit mit Gerald Ford, Jimmy Carter und zuletzt Ronald Reagan. Foto: IMAGO/glasshouseimages „Schmidt-Schnauze“ lautete der Spitzname des SPD-Kanzlers. Er sagte klar und direkt heraus, was er dachte. Als Oppositionschef war Merz für scharfe und kontroverse Aussagen, etwa zum Bürgergeld, zur Einwanderung oder über seinen Vorgänger Olaf Scholz bekannt. Er fiel allerdings in der Berliner Mediendemokratie dafür auch schon häufiger auf die Nase. Foto: IMAGO/IPON Führungsstärke, Entschlossenheit, wirtschaftliche Weitsichtigkeit, klare Haltung, auch bei Gegenwind – all das, was viele mit Helmut Schmidt verbinden, könnte Merz auch erfüllen, wenn er in sein Amt hineinwächst. Es sind beide polarisierende Persönlichkeiten, die anecken. Doch kann Merz auch mit dem Charisma des Hanseaten mithalten? Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler

