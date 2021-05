Sanifair: 70 Cent fürs Klo – ER will die „Abzocke“ an Autobahnen stoppen

Wenn man während einer Autobahnfahrt auf die Toilette muss und eine Raststätte ansteuert, braucht man 70 Cent. So viel kostet es, sich bei Sanifair erleichtern zu dürfen.

Eine „Abzocke“ sei das, findet der Politiker Victor Perli. Er will das Treiben von Sanifair stoppen.

Dabei räumt der Linken-Bundestagsabgeordnete ein, dass die Toiletten von Sanifair in der Regel hygienisch und sauber seien, was besonders in Pandemie-Zeiten wichtig ist. Aber Sanifair und der Mutterkonzern Tank&Rast würde dennoch die „Zwangslage der Reisenden schamlos ausnutzen“, so Perli gegenüber News38.de.

Linken-Politiker kritisiert hohe Preise: „Tank&Rast nutzt die Lage als Quasi-Monopolist aus“

Perli kritisiert die Privatisierung der Toilettenanlagen in Deutschland. Anders sei es in Österreich und Frankreich, dort seien sie in staatlicher Hand und trotzdem auch in einem guten Zustand. Raststätten seien sehr teure Orte geworden.

„Tank&Rast nutzt die Lage als Quasi-Monopolist aus. Das Bundeskartellamt hat 2020 festgestellt, dass die Spritpreise an den Autobahnraststätten um 20-25 Cent pro Liter höher sind. Der durchschnittliche Warenkorb beim Essen ist sogar 25 Prozent teurer als an einem Autohof“, kritisiert Perli.

Sanifair: 70 Cent für die Notdurft. Foto: picture alliance/dpa | Federico Gambarini

50-Cent-Gutschein von Sanifair kann Politiker nicht überzeugen

Dass Kunden für einen 70-Cent-Toilettengang immerhin einen 50-Cent-Gutschein erhalten, überzeugt den Politiker auch nicht: „Um den Bon einzusetzen, muss man notgedrungen etwas Teureres kaufen, weil es nichts für 50 Cent gibt. Aus der Branche heißt es, dass jeder eingelöste Sanifair-Bon knapp dreieinhalb Euro Umsatz generiert.“

