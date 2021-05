Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Hans-Georg Maaßen: „Wie kann man so irre sein?“ Mega-Wut in CDU – Promi tritt sogar aus

Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kandidiert für die CDU in Südthüringen für den Bundestag. In der CDU gibt es heftige Reaktionen auf die Nominierung. Ein prominentes Parteimitglied kündigte sogar prompt seinen Austritt aus der Partei an!

Hans-Georg Maaßen wurde im thüringischen Suhl am Freitagabend mit 86 Prozent der Stimmen bei einem Gegenkandidaten als Bundestagskandidat nominiert. Der 58-Jährige ist unter anderem wegen seiner Haltung zur Flüchtlingspolitik von Angela Merkel politisch umstritten.

Wut in der CDU über die Nominierung von Ex-Verfassungschef Maaßen für den Bundestag. Auch die Laschet-Vertraute und Staatssekretärin Serap Güler ist fassungslos über ihre eigenen Parteifreunde. Foto: IMAGO / Jens Jeske, IMAGO / Ralph Sondermann

Hans-Georg Maaßen (CDU): „Wie kann man so irre sein?“ – Mega-Knall und Parteiaustritte wegen ihm

Als Verfassungsschutzpräsident war Maaßen zudem massiv in die Kritik geraten, weil er bezweifelt hatte, dass es nach der Tötung eines Deutschen in Chemnitz zu „Hetzjagden“ auf Ausländer kam. Im November 2018 hatte ihn Bundesinnenminister Horst Seehofer in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

„Hans-Georg Maaßen ist eine Randfigur im demokratischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein haben“, erklärte CDU-Bundesvorstandsmitglied Karin Prien den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke aus dem Ruhrgebiet findet die Nominierung „unfassbar“. Maaßen habe die „Brandmauer nach rechts durchlöchert“.

Hans-Georg Maaßen vor der Wahlkreisvertreterversammlung der CDU-Kreisverbände in Südthüringen. Foto: picture alliance/dpa | Michael Reichel

Serap Güler, Staatssekretär für Integration in NRW, findet ebenfalls klare Worte. Über Twitter schreibt die CDU-Politikerin: „An die 37 Parteikollegen in Südthüringen: Ihr habt echt den Knall nicht gehört! Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen?“ Es sei ein bitterer Tag, so Güler.

An die 37 Parteikollegen in Südthüringen: Ihr habt echt den Knall nicht gehört! Wie kann man so irre sein und die christdemokratischen Werte mal eben über Bord schmeißen? Wer so große Angst vor der AfD hat, hat so vieles längst aufgegeben. Ein bitterer Tag. https://t.co/QtA7YbVrJ9 — Serap Güler (@SerapGueler) April 30, 2021

CDU-Austritte: „Eine Partei, die Maaßen nominiert, ist nicht mehr meine“

Einige CDU-Mitglieder kündigten im Netz sogar ihre Parteiaustritte an. Darunter auch ein Partei-Promi: Nicolas Zimmer war von 1998 bis 2011 Mitglied im Abgeordnetenhaus von Berlin, davon auch für drei Jahre Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Hauptstadt.

Auf Twitter schreibt Zimmer am Freitagabend: „Nach über 30 Jahren, in denen ich auch Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Staatssekretär war, bin ich heute aus der CDU ausgetreten. Eine Partei, die Maaßen nominiert, ist nicht mehr meine. Das ist nur der Abschluss eines Entfremdungsprozesses, der schon länger andauert. In den letzten Monaten haben Funktionäre und Mandatsträger der Union, gerade in der sog. Masken-Affäre, bewiesen, dass ihnen jeglicher moralischer Kompass abhanden gekommen ist. Wo keine klare, eindeutige Abgrenzung zu rechten Brandstiftern stattfindet, ist für mich kein Platz mehr.“

Nach über 30 Jahren, in denen ich auch Abgeordneter, Fraktionsvorsitzender und Staatssekretär war, bin ich heute aus der @cdu ausgetreten: Eine Partei, die #Maaßen nominiert, ist nicht mehr meine (1/3) — Nicolas Zimmer (@NicolasZimmer) April 30, 2021

CDU-Mitglied ruft zur Wahl anderer Parteien auf, um Maaßen zu verhindern

Die Christdemokratin Barbara Ermes ruft im Netz dazu auf, dass CDU-Anhänger im Wahlkreis 196 nicht für Maaßen stimmen sollen. „Ich sage das mit viel Kummer und ohnmächtiger Wut als CDU-Mitglied“, postet sie auf Twitter.

Der Wahlkreis 196 ist kein Wahlkreis, den die CDU 2021 gewinnen wollen kann. Daher ist jede:r in diesem Wahlkreis aufgerufen, einer/einem anderen Kandidat:in einer demokratischen Partei die Stimme zu geben.

Ich sage das mit viel Kummer und ohnmächtiger Wut als CDU-Mitglied. — Barbara Ermes (@barbaragerlach) May 1, 2021

Für Armin Laschet wird der Bundestagskandidat Hans-Georg Maaßen zur Belastung im Wahlkampf.