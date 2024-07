Sachsen-Wahl: Besuch von Pistorius eskaliert – 99-Jähriger hält Pöbel-Demonstranten eine Standpauke

Aggressive Stimmung vor der Sachsen Wahl! Verteidigungsminister Boris Pistorius war am Montagabend (22. Juli) in Leipzig bei einer SPD-Veranstaltung zu Gast und wurde von pöbelnden Demonstranten empfangen.

+++ Auch spannend: Frankreich-Wahl und AfD: Warum die Pleite von Le Pen keine Vorlage für Ostdeutschland ist +++

Wenige Wochen vor der Landtagswahl bestimmt auch der Ukraine-Krieg und die Furcht vor einer Eskalation mit Russland die Menschen. Die Gegner von militärischen Hilfen für die Ukraine, insbesondere die Parteien AfD und BSW, versuchen dieses Milieu für sich zu gewinnen.

Störer bei Pistorius: Fast kommt es sogar zu Gewalttaten

Boris Pistorius war auf Einladung von der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping in den Leipziger Felsenkeller gekommen. Dort sprach er vor rund 300 Menschen. Jedoch war die Atmosphäre ziemlich unruhig.

+++ Lesenswert: AfD probt in Ostdeutschland die Machtausübung – „Da sollte nun wirklich niemand neutral sein“ +++

Vor dem Felsenkeller hatte die Wagenknecht-Partei BSW eine Friedensdemo angemeldet. Wie „Tagesspiegel“-Reporter Daniel Sturm auf X berichtet, wurde der Bundesminister mit „Kriegstreiber“- und „Heuchler“-Rufen beschimpft. Die ganze Wahlkampfveranstaltung sei „massiv gestört“ worden. Auch die „Leipziger Volksstimme“ berichtet, dass Parolen wie „Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten!“ gebrüllt wurden, auch mit Bezug auf den Gaza-Krieg.

Mehr Themen für dich:

Neben den BSW-Demonstranten seien laut „Bild“ auch etwa 50 Israel-Gegner zur Veranstaltung aufgetaucht. Immer wieder sei Pistorius angeschrien worden, so dass eine vernünftige Diskussion unmöglich gewesen sei. Es habe sogar fast Handgreiflichkeiten mit anderen Menschen im Publikum gegeben. Mehrere Störer seien von Security-Mitarbeitern und später auch von der Polizei vom Veranstaltungsort entfernt worden.

Vor Sachsen-Wahl: 99-Jähriger ermahnt alle

Laut „Tagesspiegel“ sagte Pistorius, dass er in seinem Politikerleben schon viele hitzige Debatten mitgemacht habe. „Aber so was, was Sie mir heute bieten, habe ich noch nicht erlebt“, erklärte der SPD-Minister genervt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende der Veranstaltung kam es dann zu einer bemerkenswerten Situation als der 99-jährige Erwin Leister ans Mikrofon trat. Der frühere Schauspieler und Theaterregisseur wandte sich an die aggressiven Demonstranten. Jeder glaube, dass er Recht habe, so Leister. „Als Resümee des heutigen Abends darf ich Ihnen eines mit auf den Weg geben: Wir alle, auch ich, müssen Toleranz lernen. Seien Sie tolerant!“ Der ältere Herr bekam viel Applaus für dieses Statement, auch von Pistorius.