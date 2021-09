Robert Habeck: Gespräche mit SPD am Sonntag ++ Grüne Jugend setzt Parteichef unter Druck

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Robert Habeck ist nach der Bundestagswahl offenbar die neue Nummer Eins bei den Grünen. Nach der gescheiterten Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock scheint er nun die Schlüsselposition bei den Grünen einzunehmen.

Offenbar soll Robert Habeck auch Vizekanzler in einer neuen Koalition werden. Einen entsprechenden Geheimdeal soll es zwischen ihm und Baerbock geben. Alle weiteren Nachrichten rund um Robert Habeck liest du in diesem News-Blog.

Druck aus den eigenen Reihen vor den Sondierungsgesprächen: Robert Habeck und Annalena Baerbock. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Von Jutrczenka

News-Blog zu Robert Habeck und die Grünen nach der Bundestagswahl

29. September

16.08 Uhr: Grüne sprechen am Sonntag mit SPD

Die Grünen wollen am Sonntag auch mit der SPD über die Bildung einer neuen Bundesregierung sprechen. Das sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Mittwoch in Berlin. Die Union habe die Grünen zudem für die kommende Woche zu Gesprächen eingeladen. Zuvor hatte auch die FDP Gespräche mit der Union am Samstag und mit der SPD am Sonntag angekündigt. Die Grünen wollen nun am Sonntag nach der FDP mit den Sozialdemokraten sprechen. Ein weiteres Gespräch zwischen Grünen und FDP soll es am Freitag geben.

Die beiden kleineren möglichen Koalitionspartner hatten mit einem vertraulichen Spitzentreffen am Dienstagabend den Gesprächsreigen eingeleitet. Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie FDP-Chef Christian Lindner und Generalsekretär Volker Wissing veröffentlichten anschließend auf Instagram ein Foto des Quartetts und schrieben dazu: „Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten.“

8.25 Uhr: Grüne Jugend setzt Habeck Pistole auf die Brust – „Machen wir nicht mit!“

Die Grüne Jugend verliert die Geduld mit Robert Habeck und Annalena Baerbock. Am Denstag gab es das erste Sondierungsgespräch von Grünen und FDP. Beide Parteien suchen noch Orientierung. Derweil erhöht die Parteijugend den Druck auf die Spitze der Grünen.

Die Grüne Jugend fordert von Habeck und Baerbock eine klare Absage an ein Jamaika-Bündnis: „Eine Jamaika-Koalition mit der Union würde die Grüne Jugend nicht mitmachen“, sagte Georg Kurz, der Bundessprecher des Parteinachwuchses, gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Weiter sagte der 27-Jährige: „Wir können auf keinen Fall die Partei, die explizit abgewählt wurde, zurück ins Kanzleramt hieven“. Die Union habe 16 Jahre lang bewiesen, dass sie nicht der Lage gewesen sei, etwas zum Besseren zu wenden.

28. September

22.41 Uhr: Das sagt Robert Habeck zum Geheimdeal

Der geheime Vizekanzler-Deal. Gibt es ihn zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck? Der Parteichef will sich dazu weiter nicht äußern. Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Frage, wer von den Grünen den Vizekanzleposten übernehmen werde, „völlig irrelevant“. „Wir haben ja nicht mal einen Kanzler“, so Habeck am Dienstag.

Es sei klar, dass „selbstverständlich am Ende eines solchen Prozesses über Inhalt und Personal - das gesamte Tableau - die Partei über einen Parteitag oder eine Mitgliederbefragung“ entscheiden werde.

Habeck bekräftigte aber, dass er sich mit seiner Co-Vorsitzenden, der bisherigen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, mit Blick auf die anstehenden Verhandlungen schon über alle relevanten Fragen verständigt habe.

14.35 Uhr: Grüne-Parteijugend sauer wegen Geheimdeal – „Absolut daneben“

Schon vor der Aufnahme von Sondierungsgesprächen oder gar Koalitionsverhandlungen zeigt sich die Grüne Jugend empört. Georg Kurz, Bundessprecher des Parteinachwuchses, findet es „absolut daneben, jetzt darüber zu diskutieren, wer am Ende des Prozesses irgendwann welche Regierungsämter übernehmen könnte“. Das erklärte der 27-Jährige gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Ärger für die Parteispitze: Die Grüne Jugend ist nicht einverstanden mit einem Deal zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Foto: picture alliance/dpa | Bernd Von Jutrczenka

Hintergrund ist die Tatsache, dass Annalena Baerbock und Habeck sich bereits darauf verständigt haben, wer den Vizekanzlerposten übernimmt. Spekuliert wird, dass Habeck das Amt bekommen wird.

10.50 Uhr: Marietta Slomka will ihm Geheimnis entlocken – „Das darf ich Ihnen nicht sagen!“

Am Montagabend stellte sich Robert Habeck den Fragen von Marietta Slomka im „heute-journal“. Dabei versuchte die ZDF-Moderatorin Habeck Details zu den ersten Verhandlungen mit Christian Lindner zu entlocken.

Robert Habeck im Gespräch mit Marietta Slomka im ZDF-„heute-journal“. Foto: Screenshots ZDF

„Wann treffen Sie sich denn das erste Mal mit Herrn Lindner?“, versuchte Slomka ihr Glück. Habeck lächelte, blockte aber ab: „Das darf ich Ihnen nicht sagen!“ „Der 'Spiegel' meldete vorhin: am Mittwoch ...“, setze Slomka nach. „Der 'Spiegel' weiß auch nicht immer alles“, blieb Habeck eisern.

Dann erklärte er, wieso er nichts dazu sagen will. Die Sondierungsgespräche würden einen „Vertrauensraum“ benötigen, den er schützen wolle. „Diskretion ist ein hohes Gut, Indiskretion ist die Pest“. Die Jamaika-Verhandlungen 2017 seien auch daran gescheitert, dass zu viel nach außen drang.

Dennoch wollte Marietta Slomka noch ein paar Details herauskitzeln. Wie das denn ablaufe mit Habecks Duz-Kollege Christian Lindner. Ob er von ihm eine SMS erhalte habe? Sie hätten doch nicht erst seit Sonntagabend Kontakt, mutmaßte die ZDF-Frau.

„Alle politischen Akteure haben natürlich ihre Telefonnummern“, verriet Habeck immerhin. Man habe sich während des Wahlkampfes „hin und wieder getroffen“. Sie seien schließlich auch „normale Menschen, die miteinander telefonieren, reden, sich vereinbaren und versuchen, das Beste herauszuholen – wie jeder andere Mensch“.

Hier kannst du das ganze Interview im "heute journal" in der ZDF-Mediathek sehen.

10.25 Uhr: Jan Böhmermann lacht über Taschenszene mit Robert Habeck

Ein Videoschnipsel mit Robert Habeck geht derzeit im Netz rum. Aufgenommen wurde der Clip am Montag nach der Bundestagswahl. Ein hektischer Habeck hält vor den wartenden TV-Kamerateams an, um ein Statement abzugeben. Seine Tasche will er scheinbar an einen Mitarbeiter weiterreichen, doch die Übergabe scheitert, so dass sich der Mann bücken muss, um sie vom Boden aufzusammeln. Eine Steilvorlage fürs Netz!

Wünsche mir für Deutschland Koalitionsverhandlungen mit derselben Energie, mit der Robert Habeck hier seine Geisteswissenschaftlertasche auf den Boden ballert! https://t.co/nyH7C7FzB7 — Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) September 28, 2021

ZDF-Satiriker Jan Böhmermann twittert: „Wünsche mir für Deutschland Koalitionsverhandlungen mit derselben Energie, mit der Robert Habeck hier seine Geisteswissenschaftlertasche auf den Boden ballert!“

Ein anderer Twitter-Nutzer schreibt: „Hier Praktikant, fang meine Tasche!“ „Er und Lindner boxen in der selben Liga wenn es es um Arroganz gepaart mit Hybris geht!“, meint ein anderer.