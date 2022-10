Rishi Sunak wird neuer Briten-Premierminister – drei Dinge sind außergewöhnlich an ihm

Die Entscheidung auf den britischen Inseln ist gefallen: Es gibt kein Comeback von Boris Johnson als Premierminister. Vielmehr wird Rishi Sunak auf Lizz Truss folgen und neuer Regierungschef in Großbritannien werden.

Der 42-Jährige strebte das Amt schon vor einigen Wochen an, damals aber scheiterte in der parteiinternen Abstimmung noch an Lizz Truss. Nach ihrem Blitz-Rücktritt kriegt er nun seine Chance. Jetzt wird er Parteichef der konservativen Tories und damit auch Premierminister. Das wurde am Montagnachmittag bekannt.

Rishi Sunak: Drei Dinge sind außergewöhnlich beim Politiker

Sunak wird der erste britische Premierminister mit einem indisch-afrikanischen Migrationshintergrund.

Die letzten britischen Premierminister:

2022: Liz Truss (Conservative Party)

2019 – 2022: Boris Johnson (Conservative Party)

2016 – 2019: Theresa May (Conservative Party)

2010 – 2016: David Cameron (Conservative Party)

2007 – 2010: Gordon Brown (Labour Party)

1997 – 2007: Tony Blair (Labour Party)

Seine Eltern, ein Mediziner und eine Apothekerin, kamen in den 1960er-Jahren als Einwanderer nach Großbritannien. Seine Großeltern stammten aus Indien, seine Eltern aber lebten vorher in den früheren britischen Kolonien Kenia und Tansania. Entsprechend seiner familiären Wurzeln ist Sunak auch Hindu. Er ist damit der erste nicht-weiße Premierminister und der erste mit einem anderen Glauben als dem christlichen.

Rishi Sunak wird neuer Premierminister. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Extrem reich: Multimillionär führt nun das Land

Zudem ist der ehemalige Investmentbanker Multimillionär! Sein Privatvermögen wird auf mehrere Hundert Millionen Pfund Sterling geschätzt. Er gehört damit zusammen mit seiner Ehefrau zu den reichsten Menschen des britischen Königreichs. Ihr gemeinsames Vermögen wird laut „The Times“ auf sage und schreibe 730 Millionen Pfund Sterling geschätzt. Hinzu kommen weitere wertvolle Immobilien.

Sunak wird der jüngste Premierminister aller Zeiten

Damit nicht genug: Sunak wird auch noch der jüngste Premierminister aller Zeiten. Er schlägt damit Tony Blair, der 1997 mit 43 Jahren ins Amt kam.

Mehr zum Thema:

Sunak war von 2020 bis 2022 Finanzminister. Dann trat er aus Protest während der Amtszeit von Boris Johnson zurück. Er ist seit 2009 verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Nun zieht der Mann aus Southampton in die Downing Street No. 10 ein.