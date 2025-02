Baerbock lehnt sich gegen Trump-Dekret auf – sie wird Anweisung ignorieren

Es war eine seiner ersten Amtshandlungen als neuer US-Präsident: Donald Trump taufte mit einem Dekret die Meeresbucht des Golfs von Mexiko in den Golf von Amerika um! Ein Alleingang ohne Abstimmung mit den Anrainerstaaten Mexiko und Kuba. Diese Verkündung ist ein Ausdruck für den neuen rücksichtlosen Nationalismus im Weißen Haus. Eine jahrhundertealte und etablierte Bezeichnung soll einfach verschwinden.

Nun gibt es international allerdings Widerspruch – und auch aus dem Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock heißt es, dass man die Umbenennung nicht akzeptieren wird.

Widerstand in Europa – auch Premierminister Keir Starmer lehnt sich ebenfalls auf

Es werde weiterhin die Bezeichnung Golf von Mexiko verwendet, erfährt unsere Redaktion auf Anfrage im Außenministerium. Das dürfe ein Affront für Trump sein! Doch auch der britische Premierminister Keir Starmer macht nicht mit. Laut „The Telegraph“ werde auch Großbritannien weiter vom Golf von Mexiko sprechen.

Das führte prompt zu einer provokativen Antwort des Trump-Vertrauten Elon Musk. Auf seiner Plattform X postete Musk ein Foto des Ärmelkanals, der bei den Briten „The England Channel“ heißt. Dazu schrieb er: „Neuer Name für das Wasser, das England und Frankreich trennt“. Sein ironischer Vorschlag lautet: „The George Washington Channel“.

Trump benennt auch Berg um

Während es bei Baerbock und Starmer noch Widerstand gegen die Umbenennung gibt, haben US-Behörden umgehend gehandelt und sprechen nun vom Golf von Amerika. Daneben taufte Trump auch direkt den höchsten Berg Nordamerikas um. Er heißt nun wieder Mount McKinley.

Denali ist der traditionelle Name der indigenen Ureinwohner für den Berg in Alaska. Im Jahr 1917 wurde er in den 1901 ermordeten US-Präsidenten William McKinley umbenannt.