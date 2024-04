Rente: Hilfe! Ich bin weit über 40 und habe noch nicht vorgesorgt – was tun?

Man hört es allerorten: Du musst privat unbedingt vorsorgen für die Rente, sonst sieht es düster aus! Besonders wenn man die 40 oder die 50 schon überschritten hat, aber noch nichts für den Ruhestand angespart hat, sollte man handeln.

Ein erster Schritt hierfür ist eine klare Bestandsaufnahme: Wie viel Rente würdest du überhaupt von der Deutschen Rentenversicherung erhalten, wenn du wie jetzt weiter Beiträge zahlst?

Vorsorge mit 40+: Ist es zu jetzt zu spät?

Finanzexpertin Karolina Decker, Co-Gründerun und CEO von finmarie, gibt in unserem neuen „Finanzkompass“-Video den Tipp, die jährliche Auskunft, also den Brief von der Rentenversicherung, genau zu checken.

Decker, die sich auf die Finanzberatung für Frauen spezialisiert hat, rät eine Höhe von 80 Prozent des letzten Nettogehaltes als Rente anzustreben. Der genaue individuelle Bedarf hängt mit deinen Kosten und Ausgaben zusammen. Wie hoch ist deine Miete? Was willst du dir im Alter leisten können (z.B. Urlaube, teure Hobbys)? Brauchst du vielleicht noch Geld, um deine Kinder bei Studium und Ausbildung zu unterstützen?

Rente: Die staatlichen Zahlungen werden dir kaum reichen

Die angestrebten 80 Prozent lassen sich nicht mit der einen Säule der gesetzlichen Rentenversicherung erreichen. Zum Vergleich: Das Standardrentenniveau in Deutschland liegt aktuell bei rund 48 Prozent – und wird mittelfristig weiter fallen! Das Rentenniveau nur eine rechnerische Größe, zeigt aber an, dass man weniger als die Hälfte des Durchschnittseinkommens an staatlicher Rente bekommt, wenn man immer genau den Mittelwert eingezahlt hat.

Darum empfiehlt Decker im Video dringend, ein Wertpapierdepot anzulegen und mit monatlichen Sparraten zu starten. Weitere Tipps und Hinweise von ihr findest du im Video.

