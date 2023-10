Mit der Rente raus aus Deutschland – wo dieses Paar das „wahre Leben“ findet

Nach einem langen und anstrengenden Arbeitsleben in Deutschland bleibt Zeit für weitere schöne Dinge: neue Hobbys ausprobieren, Freunde treffen oder die Zeit mit den Enkelkindern verbringen.

Doch vielen reicht ein Ruhestand hierzulande nicht, sie träumen vom Lebensabend im Ausland. In der ZDF-Sendung „37 Grad“ dreht sich alles um „Späte Träume, neue Welten – Auswandern im Ruhestand“. Über ein Paar, dass ihre Rente auf keinen Fall in Deutschland verbringen möchte.

„Möchte nicht mehr auf meinen Traum verzichten“

Über 32 Jahre lang lebt Sylvia im hohen Norden Deutschlands, seit knapp 16 Jahren ist sie mit Ralf zusammen. Die Anfang 50-Jährigen wollen ihrer Heimat Norddeutschland den Rücken kehren und nach Kroatien auswandern. Ihr Traum: Ein Haus am Meer.

Der selbstständiger Handwerker möchte in Kroatien erst mal nicht mehr arbeiten. „Ich bin jetzt in einer Lebensphase, in der ich nicht mehr auf meinen Traum verzichten mag“, betont er. So soll es von Hagenburg am Steinhuder Meer nun nach Istrien am Adriatischen Meer gehen. „Wehmut werde ich haben, weil ich mich hier auch sehr wohlgefühlt habe“, erzählt Sylvia, die im Qualitätsmanagement eines Autounternehmens tätig ist.

Rente: Der Abschied wird schwer

Auch Ralf betont: „Man geht vielleicht schon auch mit einem weinenden Auge, wenn der Weg dann nach Kroatien geht gleichzeitig aber auch mit einem lachenden Auge.“ Nach Istrien will das Paar alleine auswandern, Tochter Cindy möchte in Norddeutschland bleiben. „Wenn Mama dann erstmal weg ist, wird das schwierig sein, weil ich ein ziemliches Mama-Kind bin“, erzählt die Tochter.

Rente im Ausland? Das musst du wissen:

Wer seinen dauerhaften Wohnsitz in ein Land der Europäischen Union oder in ein Land, mit dem Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat, legt, bekommt die volle Rente

Andernfalls kann es zu Einschränkungen kommen

Damit die Rente pünktlich kommt, muss der Umzug rechtzeitig mitgeteilt werden

„Mir geht es genauso, weil wir so miteinander verbunden sind“, pflichtet Mama Sylvia bei. Bei dem Gedanken an die Entfernung blute ihr das Herz. Dennoch habe das Paar gerade Kroatien gewählt, da es nicht zu weit bis nach Deutschland ist. „Vor der Verabschiedung habe ich jetzt schon Bammel, das wird mir wehtun“, betont Sylvia.

Rente: „Haben die gleiche Mentalität“

Doch warum soll es ausgerechnet ein Ruhestand außerhalb Deutschlands sein? „Wir hatten unsere Verpflichtungen, wir mussten unserer Arbeit nachgehen, auch wenn man das gerne gemacht hat, aber wir haben gemerkt, dass das bis zu unserem Tode so weitergeht“, erklärt Ralf. Das habe sie im positiven Sinn inspiriert, nach einer Veränderung zu streben.

Nach einem mehrwöchigen Urlaub in Kroatien kam die Idee: „Wir verkaufen alles und gehen dorthin“, berichtet Sylvia. „Das ist einfach das wahre Leben dort vor Ort, Freiheit pur.“ Aktuell fährt Partner Ralf mit dem Wohnmobil jeden Monat nach Kroatien, Sylvia reist in ihren Urlauben nach. Gemeinsam bauen sie ihr Haus auf dem 2,5 Hektargroßen Grundstück.

Mehr zum Thema:

„Ich fühl mich hier mittlerweile schon mehr zuhause“, erzählt Ralf, der im nächsten Jahr auf jeden Fall nach Kroatien ziehen möchte. Sylvia hingegen macht für ihre Auswanderung kein konkretes Datum fest. Beide sprechen noch nicht die Sprache – doch schon jetzt teilen sie die Mentalität mit den Kroaten: „Wir sind sehr offene Menschen, lebensfreudige Menschen und die Kroaten leben genauso, genießen die Geselligkeit“, schwärmt Ralf.