Rente: Frau (84) wandert nach Thailand aus – und tappt in Kostenfalle

Nach jahrelanger Arbeit geht es in die wohlverdiente Rente. Für das wohl letzte Lebenskapitel entscheiden sich Ruheständler oft dazu, in ein anderes Land auszuwandern.

Je nachdem, wohin die Reise geht, kann der Plan allerdings auch gehörig schiefgehen. Für eine Rentnerin, die ihren Ruhestand sorgenlos in Thailand verbringen wollte, entwickelte sich der Traum vom Auswandern zu einem Leben voller finanzieller Nöte.

Rente: Thailand-Ruhestand geht schief

Die Britin Gloria Fox wollte eigentlich ihren Ruhestand in Thailand verbringen. Doch die monatliche Rente von nur 300 Pfund (etwa 352 Euro) reicht für die 87-Jährige hinten und vorne nicht. Laut dem Portal „Inews“ habe sie Großbritannien vor 24 Jahren verlassen, um in der Nähe ihrer Familie in Pattaya, Thailand zu leben. Doch bei Pattaya handelt es sich um eine besonders lebhafte und teure Gegend. Außerdem ist ihre Rente durch das sogenannte „Triple-Lock-System“ eingefroren. Das bedeutet für sie, dass ihre jährlichen Rentenerhöhungen ausbleiben.

Fox kann trotz ihrer schwierigen finanziellen Lage nicht zurück nach Großbritannien. Grund dafür ist ihr schlechter Gesundheitszustand, durch den sie als fluguntauglich eingestuft wurde. Jetzt ist sie auf die Unterstützung ihres 63-jährigen Sohnes Jon angewiesen. Zusammen mit seiner Tochter übernimmt er die Kosten für Gloria. Dazu gehören Stromrechnungen und Lebensmittel, die doppelt so hoch wie ihre Rente sind.

Da Fox zu gebrechlich ist, um alleine zu leben, hat ihr Sohn für sie eine Einzimmerwohnung hinter seinem Büro in seiner Autovermietung eingerichtet. „Sie hat Probleme mit allem, weil sie immer älter wird“, sagte Jon Fox gegenüber „Inews“.

Keine Rentenerhöhungen in Thailand

Weiter berichtete er, dass seine Mutter ihre Entscheidung, nach Thailand auszuwandern, zutiefst bereue. „Sie ist hier nicht glücklich“, macht er klar. Die 87-Jährige habe sich vor ihrer Auswanderung nicht genug darüber informiert, wie sich ihre finanzielle Situation im Ausland verändern würde.

Wie Fox bekommen auch 500.000 andere britische Staatsbürger, die im außereuropäischen Ausland leben, keine Rentenerhöhung. Diese gilt nur für Länder, mit denen Großbritannien ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Dadurch bleiben viele Ruheständler in Australien, Kanada oder wie Fox in Thailand bei einer Rentenerhöhung außen vor.