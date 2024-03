Rentenerhöhung 2024: Genau zuhören! Minister Heil macht spannende Andeutungen

Normalerweise gibt die Bundesregierung im März bekannt, wie die Anpassung der Rente im Juli ausfällt. In diesem Jahr müssen die rund 22 Millionen Rentnerinnen und Rentner aber offenbar mehr Geduld aufbringen. Klarheit soll es erst im späteren Frühjahr geben!

Das deutet nun der zuständige Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) an. Er spricht im Fernsehen auch über eine mögliche Höhe der Anpassung.

Sozialminister Heil in ARD-Interview über Rentenerhöhung 2024

In der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ lässt sich Heil am Sonntagabend (3. März) etwas über die Rentenerhöhung zum 1. Juli 2024 entlocken. Angesichts der starken Tarifabschlüsse rechnet Heil damit, „dass wir auch Rentenerhöhungen endlich wieder über der Inflationsrate haben“. Damit macht der Minister vielen Millionen Menschen Hoffnung auf einen deutlichen Zuschlag bei der Rente!

Die Inflationsrate lag 2023 bei 5,9 Prozent. Für 2024 geht die Ampel-Regierung von Preiserhöhungen von 2,8 Prozent aus. Man könne nicht „willkürlich Renten würfeln“, so Heil. Den Senioren stehe „nach Recht und Gesetz“ ein Plus zu, wenn es am Arbeitsmarkt und bei den Lohnabschlüssen gut laufe. „Dann ist das ein Jahr später immer Grundlage für die Rentenerhöhung – und deshalb gibt es die zum 1. Juli“, erklärt Heil entschlossen.

Rente: Keine Nullrunde 2024!

Darum kritisiert er auch scharf den Vorschlag einer Nullrunde, den Sozialexperte Prof. Bernd Raffelhüschen in der „Bild“ angesichts der Sparvorgaben für den Bundeshaushalt ins Spiel brachte. Das habe die Menschen in Rente verunsichert, beklagt Heil.

Doch wie hoch genau die Rentenanpassung ausfallen wird, bleibt in der ARD-Sendung unklar. Die genauen Zahlen dürften sich im Mai ergeben, so Heil. Aus Sicht der Rentenempfänger könnte man auch sagen: erst im Mai!

Vorher will er zusammen mit Finanzminister Christian Lindner zunächst das Rentenpaket II vorstellen. Mehr zu dieser Reform erfährst du hier!