Rente: Mindestlohn und Bürgergeld schießen nach oben – sind jetzt die Rentner an der Reihe?

Im Vergleich zur Entwicklung des Mindestlohns und des Bürgergeldes gibt es einen großen Nachholbedarf bei der staatlichen Rente. Trotz der jüngsten Erhöhungsrunde im Juli.

Das Ganze gibt einen Ausblick darauf, wohin die Reise bei der Rente 2024 gehen könnte. Doch Vorsicht: Die Rentner sollten nicht zu optimistisch sein, um nicht auf die Nase zu fallen!

Rente: Viel Luft nach oben?

Die jüngste Rentenanpassung im Juli liegt hinter uns. Die Renten gingen deutlich nach oben: 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten.

Doch mit einem Blick auf die Entwicklung des Mindestlohns und des Bürgergeldes (früher Hartz 4) ist noch viel Luft nach oben. Besonders der außerordentliche Sprung beim Mindestlohn auf 12 Euro sowie die angekündigte weitere Anhebung des Bürgergeldes zum kommenden Jahreswechsel sorgen für kräftige Anstiege. Es ging und geht 26 bzw. 30 Prozent seit dem Jahr 2021 nach oben.

Hartz 4 / Bürgergeld* Mindestlohn 1.1.2021 446 Euro 9,50 Euro 1.1.2022 449 Euro 9,82 Euro 1.1.2023 502 Euro 12 Euro 1.1.2024 563 Euro 12,41 Euro Anstieg 26,2% 30,6% *als Alleinstehender / Grafik: Redaktion

Bei der Rente dagegen sieht es nicht ganz so rosig aus. 2021 gab es im Westen sogar eine Nullrunde. Erst 2022 und 2023 gab es deutliche Rentenanpassungen, wenn auch unter dem Niveau der Inflation!

Mega-Erhöhung im Juli 2024?

Was würde es bedeuten, wenn es auch bei der Rente bis 2024 einen ähnlichen Anstieg von 26 oder 30 Prozent geben würde? Ein Rentner, der 2021 noch 1.300 Euro bekam, würde dann im kommenden Jahr 1.638 bzw. sogar 1.690 Euro von der Rentenversicherung erhalten.

Auch interessant für dich:

Die Realität ist derweil weniger glänzend! Ein West-Rentner, der 2021 noch 1.300 Euro erhielt, liegt nun bei 1.429 Euro. Ob die Rentenanpassung 2024 ihn wirklich 200 Euro und mehr nach oben bringt, ist höchst zweifelhaft. Aber angesichts der allgemeinen Lohnentwicklung in Deutschland, also starker Tarifabschlüsse in vielen Branchen, ist auf jeden Fall eine ordentliche Anhebung drin für die Rentnerinnen und Renter.