Rente: Senioren klagen über zu wenig Geld – darum stimmt das meistens nicht 

Geht es der heutigen Rentner-Generation nicht eigentlich ziemlich gut? Immer wieder hört man Klagen über die zu geringe Rente. Jeder Fünfte erhält nach 45 Versicherungsjahren weniger als 1.200 Euro von der Rentenversicherung. Wie soll man da über die Runden kommen? Doch das ist nur die halbe Wahrheit!

+++ Spannend: Rente 2025: Weitere Hammer-Erhöhung bahnt sich an – erste Zahlen kursieren schon +++

Zwar gibt es tatsächliche Altersarmut in Deutschland – doch den meisten Seniorinnen und Senioren geht es finanziell recht gut.

Einkommen in der Rente: Weitaus höher als oft berichtet

Was in der Rechnung nämlich oft vergessen wird: Es kommt nicht allein auf die Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung an! Viele beziehen auch Einkünfte aus privaten Renten- und Lebensversicherungen, aus Vermietung und Verpachtung, haben Zins- oder Dividendenerträge und natürlich auch Betriebsrenten!

Der Alterssicherungsbericht der Bundesregierung kommt zu einem klaren Befund. Besonders Paaren, alleinstehenden Männern sowie Ruheständlern in Westdeutschland geht es finanziell verhältnismäßig ziemlich ordentlich. Zumal viele als Langzeitmieter geringe Mieten zahlen müssen oder über ein Eigenheim verfügen.

Paare, alleinstehenden Männern und Westdeutschen geht es besser

Im Schnitt kommen Paare in der Rente auf ein Haushaltseinkommen von 3.759 Euro! Alleinstehende Männer auf über 2.200 Euro (im Osten nur rund 1.800 Euro). Und der Trend geht nach oben!

Nicht zuletzt aufgrund der deutlichen Anhebungen der gesetzlichen Rente seit 2022 (in diesem Sommer ging es weitere 4,57 Prozent rauf!), ist die reale Kaufkraft in den vergangenen fünf Jahren gestiegen. So liegen die Alterseinkommen um rund 25 Prozent höher als 2019, gleichzeitig gab es eine Inflation von etwa 17 Prozent.

Mehr Themen für dich:

Der Alterssicherungsbericht weist noch auf etwas anderes hin: Immer mehr Seniorinnen und Senioren arbeiten. Doch keineswegs nur aus finanziellen Zwängen, sondern auch aus Spaß und dem Wunsch nach sozialen Kontakten. Der Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen 2023 für Frührentner habe weitere dazu motiviert