Rente 2025: Weitere Hammer-Erhöhung bahnt sich an – erste Zahlen kursieren schon

Die Renten steigen seit 2022 stark an. Auch im kommenden Jahr 2025 bahnt sich bereits eine kräftige Rentenerhöhung an.

Die Rentenanpassung orientiert sich an der Entwicklung der Löhne in Deutschland. Die Tarifabschlüsse waren zuletzt, auch aufgrund des Inflationsschocks nach Beginn des Ukraine-Krieges, in vielen Branchen überdurchschnittlich hoch.

Rente klettert seit 2022 beachtlich nach oben

Was ist für die über 21 Millionen Menschen in Rente ab dem kommenden Sommer drin? Erst im Juli 2024 gingen die Renten deutschlandweit um 4,57 Prozent nach oben! In den Jahren davor waren es 6,12 und 5,86 Prozent in Ostdeutschland sowie 4,39 und 5,35 Prozent im Westen.

Nach der Nullrunde im Westen 2021 gab es somit bereits mehrere deutliche Sprünge nach oben. Wer im Juni 2022 noch eine Brutto-Rente von 1200 Euro bekam, der kriegt nun zwei Jahre später 1.380 Euro. Das bedeutet natürlich nicht, dass seine Kaufkraft entsprechend gestiegen ist, schließlich gab es auch eine erhöhte Inflation in diesem Zeitraum. Dennoch ist es ein beachtlicher Anstieg.

Trend setzt sich 2025 voraussichtlich fort

Für das Jahr 2025 könnte sich dieser Trend fortsetzen, weil die Gehälter in Deutschland weiter steigen. Laut dem Statistischen Bundesamt lagen die Reallöhne im 2. Quartal 2024 um 3,1 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2023. Reallöhne sind das, was die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tatsächlich mehr an Kaufkraft haben – abzüglich der Inflation. Die Nominallöhne, ohne Berücksichtigung der Preisanstiege, lagen um 5,4 Prozent über dem Niveau des 2. Quartals 2023.

Im fünften Quartal in Folge haben die Erwerbstätigen in Deutschland laut dieser Statistik also mehr Kaufkraft als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das liegt neben höheren Tarifabschlüssen vor allem auch daran, dass sich die Inflation wieder deutlich moderater entwickelt hat.

„Ähnlich hoch“: Renten-Plus im kommenden Sommer

Aufgrund dieser Entwicklung rechnet die Bundesbank in einem Bericht mit einem Rentenplus in etwa der Höhe der Anpassung in diesem Jahr – also im Bereich um die 4,5 Prozent. Die Rentenanpassung 2025 dürfte „ähnlich hoch ausfallen“, so die Prognose. Das wäre ein Plus deutlich oberhalb der Inflationsrate.

Zurück zum Rechenbeispiel oben. Würde das tatsächlich so kommen, hätte jemand, der im Juni 2022 noch 1.200 Euro Rente erhielt, binnen drei Jahren eine Erhöhung der Auszahlung um fast 250 Euro monatlich, nahezu 3.000 Euro im Jahr.

Bis Klarheit herrscht, wird aber noch viel Zeit vergehen. Normalerweise legt die Bundesregierung im Frühjahr die genaue Erhöhung ab Juli fest. Möglicherweise wird das dann nicht mehr durch die Ampel-Regierung erfolgen, die bis dahin schon Geschichte sein könnte.