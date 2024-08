Rente: Arbeiten bis zum Umfallen? CDU will Eintrittsalter weiter erhöhen

Schritt für Schritt steigt in Deutschland das Durchschnittsalter an, um in Rente zu gehen. Doch könnte es bei einer CDU-Regierung noch weiter die Leiter hochklettern? Eine Politikerin der Union kündigte an, die Partei wolle das Eintrittsalter erhöhen. Dazu solle mit dem Plan der Aktienrente Schluss sein.

Rente: Höheres Eintrittsalter mit CDU

Dem deutschen Rentensystem machen die Baby-Boomer ordentlich zu schaffen. Um das System zu schützen, wollen die Christdemokraten das Renteneintrittsalter im Falle einer Regierungsübernahme erhöhen. Das betonte CDU-Abgeordnete Gitta Connemann gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ (FAS).

Bis 2031 steigt das Renteneintrittsalter in Deutschland auf 67 Jahre. Für Connemann reicht das aber nicht. Die Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels der CDU meint im FAS-Interview, dass ihre Partei das Eintrittsalter bei der Übernahme der Regierungsverantwortung anheben wolle.

Aus für dieses Ampel-Projekt?

„Es wird auch im Regierungsprogramm stehen müssen, dass wir die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung anpassen. Sollten wir regieren, werden wir diese Kopplung auch schon in der nächsten Legislaturperiode beschließen müssen“, so die Politikerin. Dazu wolle sie die vorzeitige Rente mit 63 abschaffen.

Mit den Forderungen will man laut Connemann sicherstellen, dass das deutsche Rentensystem Bestand haben kann. „Wenn wir das System nicht stabil halten, leiden diejenigen am allermeisten, die ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen sind“, betont sie. NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann unterstützt ihre Forderungen.

Dazu lehnt Connemann die Aktienrente nach norwegischem Vorbild ab. Die betrachtet sie als „unrealistisch“. Die Unterschiede zwischen der deutschen und norwegischen Situation seien viel zu groß. Die Norweger legen seit Jahrzehnten riesige überschüssige Erlöse aus Bodenschätzen an. Wir können das nicht einfach in ein paar Jahren nachholen, um die Renten der Babyboomer zu bezahlen.“ Die Aktienrente gehört zum Rentenpaket II, welches die Ampel-Regierung im Mai beschlossen hat.