Auswandern in der Rente: So hast du Chancen auf einen längeren Lebensabend

Wenn die Rente naht, träumen viele von einem Lebensabend in sonnigeren Gefilden oder in Ländern, die für ihre hohe Lebensqualität bekannt sind.

Tatsächlich gibt es Orte auf der Welt, die nicht nur mit einer beeindruckenden Lebenserwartung aufwarten, sondern auch mit Lebensbedingungen, die ein erfülltes und gesundes Leben in Ruhestand versprechen.

Ruhestand im Ausland: Viele Länder verheißen lange Lebenserwartung

Japan ist bekannt für seine hohe Lebenserwartung, die laut der Weltbank im Jahr 2020 etwa 84,6 Jahre betrug. Mittlerweile gibt es über 90.000 Menschen im Alter von 100 Jahren oder mehr in Japan!

Die Schweiz glänzt ebenfalls mit einer Lebenserwartung von ebenfalls beeindruckenden rund 83,4 Jahren. Neben der sauberen Umwelt und einem hohen Maß an Sicherheit ist das Schweizer Gesundheitssystem einer der Hauptfaktoren für diese positive Statistik. Singapur bietet mit einer Lebenserwartung von 83,6 Jahren ein hochmodernes Gesundheitssystem und zeichnet sich durch konsequente Gesundheitsvorsorge aus.

Glückliche Zeit in Rente in Skandinavien oder der Schweiz

Die hohe Lebensqualität in diesen Ländern ist oft mit einem exzellenten Gesundheitssystem, einer geringen Kriminalitätsrate und einer sauberen Umwelt verknüpft. Nicht zu vernachlässigen sind auch Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, die einen gesunden Lebensstil fördern.

Ein Blick auf die Glücksforschung verrät zudem, welche Nationen sich am wohlsten fühlen. Laut dem World Happiness Report 2023 führt weiter Finnland das Ranking an, dicht gefolgt von Dänemark . Auch die Schweiz, Schweden, Norwegen, Luxemburg und die Niederlande sind ganz oben vertreten.

Doch es gibt viele Hindernisse und Gegenargumente

Trotz der attraktiven Perspektiven eines Lebens in diesen Ländern sollten deutsche Rentner überlegen, dass eine Auswanderung auch Stressfaktoren wie Kulturunterschiede und Sprachbarrieren mit sich bringen kann. Ebenso ist die Nähe zur Familie und zu vertrauten sozialen Kreisen, in die man sich aktiv einbringen kann (Sportverein, Kirchengemeinde etc.) ein wichtiger Aspekt für das persönliche Wohlbefinden.

Die persönliche Lebenserwartung hängt darüber hinaus von einer Vielzahl von Faktoren ab, die von genetischen Anlagen über den individuellen Lebensstil bis hin zu Umwelteinflüssen reichen. Die medizinische Versorgung in Deutschland kann auf jeden Fall mit den anderen Top-Ländern grundsätzlich mithalten.

Eine genaue Planung und die Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen und Wünschen sind daher unerlässlich. Wer im Alter den Schritt ins Ausland wagt, sollte die potenziellen Ziele nicht nur nach der durchschnittlichen Lebenserwartung in den Ländern auswählen, sondern auch Aspekte wie Lebenskosten, Gesundheitssystem und klimatische Bedingungen berücksichtigen. Laut der Swiss Bank UBS gehören beispielsweise Zürich und Genf in der Schweiz zu den teuersten Städten weltweit, was einen finanziell gut durchdachten Plan erfordert.

