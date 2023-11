Rente mit 69 ist unausweichlich! Es gibt eine konkrete Vorhersage, wann sie in Kraft tritt

Wie lässt sich das deutsche Rentensystem zukunftsfest machen? Immer mehr Experten sind der Überzeugung: Bei der Rente mit 67 wird und kann es nicht bleiben.

Bislang gilt: Alle Jahrgänge ab Geburtstag 1964 können ohne Abschläge erst ab 67 in Rente gehen. Doch das wird sich nicht halten lassen. Die Wirtschaftsweisen, das ökonomische Beratungsgremium der Ampel-Regierung, macht konkrete Vorschläge und Prognosen.

Rente mit 68 und mit 69: Längst gibt es genaue Berechnungen

Der Wirtschaftweise Martin Werding kritisierte jüngst die deutsche Politik. Viel zu lange hätten diese beim Problem der demografischen Entwicklung und beim Babyboomer-Problem weggeschaut.

Der Sozialpolitik-Professor fordert nun eine Rentenreform. Das Renteneintrittsalter müsse an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden. Wenn die Menschen im Schnitt ein Jahr länger leben, müssten sie nach dieser Formel acht Monate länger arbeiten. So berechnet Werding, dass es ab dem Jahr 2051, also für all jene die ab 1983 zur Welt kamen, das Renteneintrittsalter 68 kommen muss. Und damit ist noch nicht Schluss!

Ähnlich argumentiert die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, die ebenso wie Werding die Ampel-Koalition berät. Im „Spiegel“-Interview sagte sie nun: „Es braucht ein Bündel von Maßnahmen. Zunächst einmal müssen wir das Renteneintrittsalter anpassen. Wenn die Lebenserwartung um ein Jahr steigt, sollten zwei Drittel davon auf eine längere Arbeitszeit entfallen. Damit würde sich das Renteneintrittsalter alle zehn Jahre um ein halbes Jahr erhöhen.“

Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet sie dann, wann es laut den Berechnungen zum Renteneintrittsalter 69 kommt.

Berufsanfänger haben extrem langes Arbeitsleben vor sich

Es wäre demnach das Jahr 2071! Das bedeutet: All jene, die kurz nach der Jahrtausendwende geboren wurden, haben ein deutlich längeres Arbeitsleben vor sich. Es sind also jene, die momentan noch zur Uni gehen oder ganz frisch ins Berufsleben eingestiegen sind.

Ein anderer Vorschlag der Wirtschaftsweisen würde auch andere Generationen betreffen – und finanziell hart treffen!