Hammer nach RTL-„Quadrell“! Plötzlich macht die Nachricht die Runde

Erstmals zur Bundestagswahl fand ein „Quadrell“ mit vier Kanzlerkandidaten statt. Die TV-Debatte wurde live auf RTL und ntv ausgestrahlt. Die große Runde hat sich für die Sender offenbar gelohnt.

So lief das „Quadrell“

Zur Bundestagswahl gibt es viele TV-Debatten. Üblicherweise finden dann lediglich zwei Kanzlerkandidaten zu einem TV-Duell zusammen. Doch bei RTL kam es anders: Ganze vier Kandidaten nahmen erstmalig an einem Quadrell teil. Zu Gast waren SPD-Kanzler Olaf Scholz, CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, Robert Habeck von den Grünen und AfD-Chefin Alice Weidel.

Sie alle stellten sich den Fragen der beiden Moderatoren Pinar Atalay und Günther Jauch. Die Debatte behandelte wichtige Kernthemen. Dazu gehörten in der zweistündigen Fernsehrunde der Sender RTL und ntv die Migrationspolitik, der Ukraine-Krieg, die Wirtschafts- und Energiepolitik und auch die Rente.

RTL mit Hammer-Nachricht

Die erstmalige Show kam aber sehr gut bei den Zuschauern an. Der Wahlabend bei RTL und ntv erreichte am Sonntag ab 18.30 Uhr bis Mitternacht 22,17 Millionen Menschen, wie RTL in einer Presseerklärung mitteilt. Allein das Quadrell, der einzige direkte Schlagabtausch der vier Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel und Robert Habeck, sahen 16,14 Millionen Menschen.

Bei RTL verfolgten im Schnitt 7,55 Millionen das Quadrell. Das entspricht einem Marktanteil von 25,2 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte der Schlagabtausch starke 36,2 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sogar herausragende 44,7 Prozent. Damit war RTL in allen Zielgruppen Marktführer in der Primetime, also um 20.15 Uhr. Bei ntv schalteten im Schnitt 0,71 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei guten 2,4 Prozent.

