Was ist da bloß los in Russland? Ziemlich verblüfft und verunsichert schaut die Welt seit Samstagvormittag (24. Juni) auf das, was sich in Rostow, Woronesch und rund um Moskau abspielt. Steht Wladimir Putin tatsächlich vor dem Fall? Die Söldnergruppe Wagner stellt sich gegen den Kreml – das alles könnte höchst blutig enden.

Und doch wirkt es am Samstagvormittag in Rostow teilweise so, als spielen sich ganz alltägliche Szenen ab. Das Leben auf den Straßen geht trotz Panzern weiter. Ein Fotograf macht dann ein erstaunliches Bild.

Wie Hipster mit Kaffeebecher in der Hand: Foto mit Wagner-Söldnern geht viral

Natürlich müssen auch Revolutionäre essen und trinken. Dennoch geht nun ein Foto im Netz herum, das viele erstaunt. Zu sehen sind Söldner der Wagner-Truppen mit to-go-Kaffeebechern in der Hand.

So als wären sie ganz alltäglich unterwegs zur Frühschicht ins Büro – und nicht in einen möglichen Bürgerkrieg. Der ganze Irrsinn in Russland in einem Foto!

Vor dem Putsch noch eine kleine Stärkung

Selbstverständlich muss man hierbei den Hintergrund dieser Söldner beachten. Für diese Männer ist es normal, jeden Tag ein Gewehr in der Hand zu haben und Blut zu sehen. Ob in Syrien, afrikanischen Staaten oder in der Ukraine. Nun marschieren sie in der russischen Heimat auf.

Und doch kann man nicht anders und bei diesem Bild auch an Hipster in Metropolen denken, die lässig mit einem Milchkaffee in der Hand über die Straße schlendern.

