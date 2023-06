Eskalation in Russland: Gibt es jetzt eine Revolution gegen Putin? Gar einen Bürgerkrieg? Einen Putsch gegen das Kreml-Regime? Noch ist vieles unklar und unübersichtlich. Fest steht: Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin wagt den Aufstand!

In unserem News-Ticker halten wir dich über die aktuellen Ereignisse in Rostow, Moskau und ganz Russland auf dem Laufenenden. Könnte es eine zweite Front für Putin geben – in der Heimat?

News-Ticker zum Putsch gegen Putin in Russland

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

11.50 Uhr: Braut sich etwas vor Moskau zusammen? Kämpfe in Region Woronesch offiziell bestätigt

Nach nicht verifizierbaren Informationen wurden vor Moskau Autobahnen abgeriegelt. Panzer und Soldaten aus umliegenden Kasernen wurden die Hauptstadt beordert, um diese zu verteidigen. Der putintreue Russische Inlandsgeheimdienst FSB, verkündete eine „Anti-Terror-Operation“.

Auch spannend: Putin in großer Angst vor Putsch? Ein Satz in seiner TV-Ansprache lässt alle aufhorchen

Ob die Wagner-Truppen wirklich Richtung Moskau ziehen und es dann zu Kämpfen kommen wird, ist noch völlig unklar. Die Söldner geben an, bereits drei russische Kampfhubschrauber abgeschossen zu haben. Auch hierzu liegen keine überprüfbaren Informationen vor.

Offenbar geht es nun auch in der Region Woronesch rund. Die Stadt hat fast 900.000 Einwohner und liegt zwischen der von Söldner kontrollierten Stadt Rostow und Moskau. Regionalgouverneur Alexander Gussew erklärte auf Telegram, dass Streitkräfte der Russischen Förderation Antiterrormaßnahmen durchführen. Er nannte sie „notwendige operative Einsätze und Kampfhandlungen“.

10.40 Uhr: Wagner-Söldner kündigen an: „Bald wird Land einen neuen Präsidenten haben“

Die Ereignisse überschlagen sich weiter. Laut unbestätigten Meldungen rückten Wagner-Truppen in Richtung Moskau vor. Es soll russische Luftangriffe auf Kolonnen von Södlner-Truppen auf der Fernstraße M-4 zwischen Woronesch und Moskau gegeben haben.

Die Wagner-Söldner reagierten auf die TV-Ansprache Putins mit einer klaren Drohbotschaft: „Er hat die falsche Wahl getroffen. Das wird für ihn schlecht ausgehen. Bald wird das Land einen neuen Präsidenten haben.”

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

9.45 Uhr: Putin will Putsch niederschlagen

Wladimir Putin hat nun in einer TV-Ansprache auf den bewaffneten Aufstand des Söldner-Chefs Jewgeni Prigoschin reagiert. Putin warf den Wagner-Söldnern „Verrat“ und eine „bewaffnete Meuterei“ vor. Es sei der Versuch, „uns von innen heraus zu untergraben“. Er forderte die Wagner-Kämpfer auf, ihre Teilnahme an kriminellen Handlungen umgehend zu beenden.

9.30 Uhr: Wagner-Söldner kontrollieren Millionenstadt Rostow

Es sind irre Videoclips. die uns aus der Millionenstadt Rostow am Don erreichen! Bewaffnete Wagner-Söldner haben offenbar überall in der Stadt die Kontrolle übernommen. Auch beim Hauptquartier des Militärbezirks Süd. Scheinbar bislang kampflos.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zivilisten beobachten das Treiben interessiert, eine Mitarbeiterin der Stadtreinigung fegt die Straße – direkt neben Wagner-Panzern!

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die besetzte Stadt Rostow am Don liegt im Süden Russlands, in direkter Grenznähe zur Ukraine. Sie wird als „Tor zum Kaukasus“ bezeichnet und hat fast 1,1 Millionen Einwohner.

8.50 Uhr: Putins Regierung ruft Söldner zur Vernunft auf

Russlands Verteidigungsministerium hat die Söldner der Privatarmee Wagner zur Beendigung ihres bewaffneten Aufstands aufgefordert. Sie seien von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in ein „kriminelles Abenteuer“ und die Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand reingezogen worden. „Bitte seien Sie vernünftig und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums oder den Ordnungsorganen auf. Wir garantieren die Sicherheit aller“, hieß es in der Mitteilung.

Weitere Nachrichten für dich:

Der Chef der Wagner-Truppe, die eine zentrale Rolle im Ukraine-Krieg spielt – und zuvor schon in Syrien und afrikanischen Staaten, hatte sich zuvor offen gegen die Militärführung gewandt. In der Hauptstadt Moskau wurde von der Putin-Regierung der Anti-Terror-Notstand verhängt. Militärfahrzeuge waren im Stadtzentrum unterwegs.