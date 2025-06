Putin schickt Frau ins Gefängnis – ihr Vergehen: Nächstenliebe

Die russische Aktivistin Nadeschda Rossinskaja wurde vom Putin-Regime zu 22 Jahren Haft verurteilt. Die russische Justiz wirft ihr Hochverrat und Finanzierung von Terrorismus vor. Rossinskaja, auch bekannt unter den Namen Nadin Geisler, leitete eine Freiwilligengruppe, die Ukrainern und deren Haustieren bei der Flucht aus von Russland besetzten Gebieten half. Hierzu gründete sie die Initiative „Army of Beauties“. Außerdem half sie bei der Suche nach Vermisste und lieferte Medikamente in Kriegsgebiete.

Die Aktivistin hatte nach ersten Drohungen 2023 Russland verlassen und war nach Georgien geflohen. Dennoch kehrte sie Monate später in die russische Region Belgorod zurück, um eine schwierige Evakuierung zu leiten.

Russische Justiz wirft Aktivistin Unterstützung der ukrainischen Armee vor

Im Februar geriet sie durch einen einzigen Instagram-Post ins Visier der Behörden im Putin-System. Sie soll zu Spenden für ukrainische Truppen aufgerufen haben. Rossinskaja bestreitet, den Post verfasst zu haben.

Das Gericht in Belgorod verurteilte die Aktivistin zu 22 Jahren. Rossinskaja wurde zudem in ein russisches Register für vermeintliche „Extremisten und Terroristen“ aufgenommen. In diesem Register befinden sich viele Gruppen und Einzelpersonen, die den Krieg in der Ukraine öffentlich kritisiert haben.

Putin-Regime verfolgt Kritiker rigoros

Seit Beginn von Putins Invasion in die Ukraine im Februar 2022 nehmen Verfahren wegen Hochverrats und Spionage in Russland drastisch zu. Kritiker, die Putins Kriegspolitik infrage stellen oder humanitäre Hilfe für die Ukraine leisten, gehen ein hohes Risiko ein. Rossinskajas Fall verdeutlicht die repressiven Maßnahmen, die Putin gegen jene ergreift, die sich seinem Krieg entgegenstellen.

Die Aktivistin wird durch ihr Engagement zu einer symbolischen Figur für den Widerstand gegen Putins Regierung. Trotz ihres Einsatzes für humanitäre Hilfe drohen ihr nun Jahrzehnte im Gefängnis.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.