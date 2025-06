Putin: Grausiger neuer Verdacht – Fluggäste weltweit in Gefahr?

Es ist ein furchtbarer Verdacht gegen Wladimir Putin und sein Regime! Er kommt von Polens Regierungschef Donald Tusk. Der 67-Jährige wirft dem Kreml-Chef vor, weltweit „Luftterror“ geplant zu haben.

Gemeint sind terroristische Sabotageakte, wie der 67-Jährige in einer Pressekonferenz weiter ausführte.

Terror-Pläne von Putin? Heftiger Vorwurf aus Polen

Der polnische Regierungschef sagte am Mittwoch: „Ohne ins Detail zu gehen, kann ich bestätigen, dass die Befürchtungen begründet sind, dass Russland Akte des Luftterrors geplant hat, nicht nur gegen Polen, sondern auch gegen Fluggesellschaften aus der ganzen Welt.“

Und weiter erklärte Tusk, der derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat: „Die Sabotageakte, die verschiedenen Spielarten des Krieges, den Russland der gesamten zivilisierten Welt und nicht nur der Ukraine erklärt hat, erfordern ein gemeinsames Vorgehen.“

Zwei DHL-Fälle sorgen zuletzt für Beunruhigung

Zuletzt gab es nach dem Absturz einer Swiftair-Maschine, die als Frachtflugzeug für die DHL von Leipzig nach Vilnius unterwegs war, den Verdacht eines russischen Terroraktes. Die Maschine war am 25. November in Litauen, kurz vor der geplanten Landung am Flughafen von Vilnius, abgestürzt.

Nach der vorläufigen Analyse der Daten des Flugdatenschreibers und Stimmenrekorders deutet aber nichts auf einen äußeren Eingriff, möglicherweise mit russischem Hintergrund, hin. Der schnelle Verdacht nach dem Absturz kam auch deshalb auf, weil es beim DHL-Logistikzentrum in Leipzig bereits im Juli zu einem Brand bei einem Luftfrachtpaket kam. Glücklicherweise befand sich dieses Paket aber noch nicht in einem Flieger. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes hätte es sonst eine Flugzeugzeugkatastrophe geben können.

Auch bei diesem Vorfall gerieten Putin und seine Geheimdienstkräfte in den Verdacht, mit dem rätselhaften Paketbrand etwas zu tun zu haben. Ganz im Sinne seiner hybriden Kriegsführung.