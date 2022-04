Putin: Tiefschlag! Selenskyj demütigt ihn mit DIESEM Gefangenen

US-Präsident Joe Biden hat dem russischen Staatschef Wladimir Putin angesichts von Gräueltaten in der Ukraine "Völkermord" vorgeworfen. Er habe die in der Ukraine begangenen Verbrechen als Völkermord bezeichnet, weil immer deutlicher werde, dass "Putin versucht, die bloße Idee auszulöschen, ein Ukrainer sein zu können", sagte Biden bei einem Besuch im Bundesstaat Iowa.

Ein weiterer Tiefschlag für Wladimir Putin im Ukraine-Krieg! Der ukrainischen Führung ist ein Coup gelungen: Ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten sitzt in Gefangenschaft.

Das ist ein harter Schlag für Putin – warum, liest du in diesem Artikel.

Putin: Tiefschlag für ihn! Selenskyj demütigt ihn mit DIESEM Gefangenen

Am Dienstag veröffentlichte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Foto von Viktor Medwedtschuk – es war ein Triumph für ihn und löste im Land Jubel aus.

Präsident Wolodymyr Selenskyj (rechts) und der Gefangene Viktor Medwedtschuk. Foto: picture alliance/dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP | Uncredited

Der Oligarch und Politiker Viktor Medwedtschuk gilt als engster Verbündeter Putins in der Ukraine. Als Abgeordneter leitete er die wichtigste pro-russische Oppositionsgruppe. Der Kreml-Herrscher ist zudem sogar der Patenonkel der jüngsten Tochter von Medwedtschuk.

Schon vor dem Kriegsausbruch am 24. Februar befand sich Medwedtschuk in Hausarrest, weil ihm Hochverrat vorgeworfen wurde. Er soll Militärgeheimnisse an Moskau weitergegeben haben. Doch der 67-Jährige konnte zunächst entkommen.

Ein enger Vertrauter von Putin: Viktor Medwedtschuk. Foto aus dem Jahr 2019. Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Nun wurde er vom ukrainischen Geheimdienst SBU festgenommen und mit Handschellen und in ukrainischer Uniform der Öffentlichkeit präsentiert.

Putin: Präsident Selenskyj schlägt ihm einen Austausch von Kriegsgefangenen vor

In einer Videobotschaft schlug Selenskyj Putin vor, seinen Vertrauten gegen ukrainische Kriegsgefangene auszutauschen. Medwedtschuk habe sich mit einer Uniform getarnt, also solle er nach Kriegsrecht behandelt werden, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache aus Kiew. „Ich schlage der Russischen Föderation vor, ihren Jungen gegen unsere Jungen und Mädchen in russischer Gefangenschaft auszutauschen.“