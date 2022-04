Putin: Jetzt geraten seine Töchter ins Visier – DIESE Rolle spielen sie

Macron: Putin will am 9. Mai "Sieg" in der Ukraine feiern

Macron: Putin will am 9. Mai "Sieg" in der Ukraine feiern

Der russische Präsident Wladimir Putin will nach Einschätzung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron die russischen Angriffe in der Ukraine auf den Osten des Landes konzentrieren, um zur traditionellen Feier des Sieges im Zweiten Weltkrieg einen "Sieg" in der Ukraine präsentieren zu können.