Dieser 17-Jährige wird Putins nächster Bluthund! Jung, machthungrig und brutal

Adam Kadyrow (17), Sohn von Ramsan Kadyrow, Putins engem Verbündeten (der „Bluthund“), hat geheiratet. Die Hochzeit mit einer offenbar erst 14-Jährigen wurde pompös in Grosny gefeiert. Die Zeremonie löste Spekulationen über eine Macht-Nachfolge aus. Ramsan Kadyrow leidet laut Medienberichten unheilbar an Bauchspeicheldrüsennekrose.

Die Zeremonie zeigt dynastische Ambitionen. Adam ist eines von zwölf Kindern Kadyrows. Putin unterstützt den diktatorischen Herrscher. Der Russe gewährt Kadyrow eine gewisse politische Autonomie in Tschetschenien.

+++ Interessant: Lebensmittel-Alarm! Putin steht vor Supermarkt-Krise: Russen drohen leere Regale +++

Der nächste Komplize des Kreml-Chefs

Der 17-Jährige Adam stieg schnell in Ämter auf. Er leitet die staatliche Polizeibehörde. Sein Vater ernannte ihn zudem zum Sekretär des Sicherheitsrates.

2023 wurde Adam Kadyrow weltweit bekannt. Ein Gewaltvideo zeigte ihn in einem Gefängnis. Dort prügelte brutal auf einen Ukrainer ein, dieser hatte in Wolgograd (Russland) einen Koran vor einer Moschee verbrannt. Ramsan Kadyrow lobte seinen Sohn, er bekam sogar den Heldenorden Tschetscheniens für diese Gewaltat. Putin blieb still und äußerte sich nicht dazu.

Der Mann wurde nach Tschetschenien gebracht. Die Anklagen lauteten Hochverrat und religiöser Hass. Letztlich bekam er eine Haftstrafe von 14 Jahren.

Putin und die Herrscherfamilie Kadyrow

Die Prügelaktion zeigte Adams Einfluss. Menschenrechtsgruppen kritisieren Kadyrows Regime. Sie werfen ihm Folter vor. Adams rasanter Aufstieg deutet auf Nachfolge hin. Die Hochzeit verstärkt diese Spekulationen. Putin bleibt ein stiller Unterstützer.

Weitere Nachrichten für dich:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.