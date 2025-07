Die Inflation in Russland setzt der Bevölkerung immer stärker zu, besonders bei Lebensmitteln wie Brot. Während die Preise für Grundnahrungsmittel massiv steigen, erwägt die Regierung unter Kreml-Diktator Wladimir Putin eine staatliche Deckelung. Doch Branchenvertreter warnen vor drastischen Folgen für die Bäckereien und die Lebensmittelqualität.

Putin: Brotpreise in Russland steigen rasant

Die Inflation in Wladimir Putins Russland treibt die Preise für Lebensmittel immer weiter nach oben. Besonders Brot wird für viele Bürger immer teurer. Alexey Tulupov, Eigentümer des größten russischen Brotproduzenten Kolomensky, schlägt im Interview mit dem russischen Sender RBC Alarm. „Die Brotpreise explodieren, und eine Preisobergrenze könnte dramatische Folgen haben“, warnte der Unternehmer.

Staatliche Eingriffe könnten Bäckereien in den Bankrott treiben, die Auswahl stark verkleinern und minderwertige Ersatzprodukte auf den Markt bringen. Laut „Moscow Times“ stieg der Preis für Weizenbrot allein 2024 um 14,6 Prozent, was die allgemeine Inflationsrate von 9,5 Prozent deutlich übertrifft. Seit Beginn des Ukraine-Krieges von Putin haben sich die Brotpreise sogar um mehr als 35 Prozent erhöht, was die finanzielle Belastung der Bevölkerung verstärkt.

Gehen bald Lebensmittel in Russland aus?

Die gestiegenen Produktionskosten belasten die Bäckereien massiv. Tulupov erklärte, die Marge sei schon jetzt so gering, dass viele Unternehmen bei einer Deckelung der Brotpreise pleitegehen könnten. Als Beispiel nannte er die Preisregulierung bei Eiern, die in minderwertigen Ersatzprodukten resultierte und die Qualität verschlechterte.

„Wenn Brotpreise gedeckelt werden, wird geschnittenes Brot sehr schnell aus den Regalen verschwinden“, sagte Tulupov. Stattdessen könnten minderwertige Produkte verkauft werden, die nicht unter die staatlichen Definitionen fallen. Putins Premierminister Michail Mischustin kündigte bereits an, bei Lebensmittelpreisen härter durchzugreifen. Neben Brot könnten auch Kartoffeln, Butter und Olivenöl von den Einschränkungen betroffen sein.

Die anhaltende Inflation zeigt, wie stark die russische Wirtschaft durch den Ukraine-Krieg belastet wird. Während Putin versucht, die Versorgungssicherheit durch staatliche Preisregelungen zu gewährleisten, steigen die Produktionskosten weiter. Die geplanten Maßnahmen könnten kurzfristig Entlastung für die Verbraucher bringen, doch Experten warnen vor langfristigen Schäden für die Lebensmittelindustrie.

