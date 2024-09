Putin: Brisanter Bericht über sein Privatleben – seine heimlichen Söhne leben in Saus und Braus

Über Wladimir Putins Privatleben ist nur wenig bekannt. Der Kreml-Herrscher sorgt dafür, dass nur so wenig Informationen wie möglich über ihn ans Licht kommen. Doch erstmals sind Details über seine mutmaßlichen Söhne durchgesickert. Sie sollen völlig abgeschirmt leben und spielen fast nur mit Erwachsenen.

Putin: Sie sind seine Affären-Söhne

Obwohl Wladimir Putin sein Privatleben streng vertraulich behandelt, ist seine heimliche Beziehung zu der rhythmischen Sportgymnastin Alina Kabajewa ein offenes Geheimnis. Mit ihr soll er zwei Söhne haben. Nun hat das russische Investigativportal „Dossier“ Einblicke in das Leben der beiden Kinder veröffentlicht.

Alina Kabajewa, mit Putin soll sie zwe heimliche Söhne haben. Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Demnach handelt es sich bei den Kindern um den neunjährigen Iwan und den fünfjährigen Wladimir junior. Iwan wurde 2015 im schweizerischen Lugano geboren, sein Bruder Wladimir junior 2019 in Moskau. Beide leben laut dem Portal meist in Putins Anwesen in Waldai, rund 440 Kilometer nördlich von Moskau.

Pompöses Russen-Anwesen

Laut dem Bericht liegt Putins Anwesen in einem Waldstück auf einer Halbinsel im Waldaisee. Es ist bewacht von Beamten des präsidialen Sicherheitsdienstes FSO und zwei Flugabwehrsystemen. Das Gelände ist erreichbar über eine Straße, über ein eigens angelegtes Gleis und über insgesamt vier Hubschrauberlandeplätze.

Satellitenaufnahmen zeigen, dass für jede Sport- und Freizeitaktivität etwas geboten wird. Auf dem Gelände befinden sich demnach mehrere Basketball- und Tennisplätze und Anlegestellen für Boote. „Dossier“ berichtet außerdem von Schwimmbädern, Eishockeyfeldern und Fitnessstudios.

Putins Kinder leben völlig abgeschirmt

Die Kinder, zu denen Putin sich nie bekannt hat, leben auf dem Gelände völlig isoliert. Sie spielen häufig nur mit dem Stab an Erwachsenen, der sich um sie kümmert. Dazu gehören Kindermädchen, Privatköche, Lehrer und Sicherheitsbeamte des FSO. Neben einer umfangreichen Legosammlung stehen für sie zwei Ponys, Kaninchen, ein Bernhardiner und iPads zur Verfügung. Ihre Eltern sehen sie laut „Dossier“ nur abends.

Quelle für den Bericht des Rechercheportals ist einer der Angestellten, der anonym bleiben möchte. Die Quelle soll regelmäßigen Kontakt zu den Kindern haben und kennt sogar ihren Tagesablauf. Nach dem gemeinsamen Frühstück mit den Eltern lernen sie im Hausunterricht. Sie lernen Englisch und Deutsch. Nach dem Mittagessen geht es zum Sport. Wie bei Putin soll jedes Kind seinen eigenen Becher haben und niemals aus einem anderen Gefäß trinken.