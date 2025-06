Papst Leo XIV.: Mysteriöse Beobachtung im Vatikan – „Ein Zeichen“

Wer glauben will, sieht darin ein Zeichen von ganz oben zur Wahl von Papst Leo XIV. Kurz bevor der weiße Rauch aus der Sixtinischen Kapelle die Welt in Aufregung versetzte, war etwas auf dem Dach zu beobachten. Im Netz werden Fotos und Clips von diesem Moment von vielen geteilt. Und auch im US-Sender CBS News wurde es beobachtet.

„Wahnsinn, da kriegt man sogar als Nicht-Katholik und als Nicht-Gläubiger Gänsehaut“, schreibt ein Kommentator auf X.

„Das muss ein Zeichen der Wiedergeburt sein“

Die Moderatoren von CBS News waren ganz hin und weg! „Das muss ein Zeichen der Wiedergeburt sein!“, hieß es live auf Sendung. Das sei „unglaublich“, denn es sei genau das, was bei der Papstwahl passiert sei.

Den Wirbel löste eine Baby-Möwe aus. Das Küken tapste genau in den Sekunden, als der weiße Rauch erschien, am Schornstein auf dem Dach entlang. Offenbar in Begleitung seiner Eltern stand die kleine Möwe somit im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ein Symbol für den Neuanfang mit dem neuen Papst Leo XIV.?

Papst Leo XIV.: Geheimnisvolles Symbol am Dach

Sowieso waren die Möwen die heimlichen Stars des Konklaves. Oft sah man eine Möwe direkt auf dem Schornstein sitzen. Mit den tierischen Beobachtungen vertrieben sich manche Gläubige die Wartezeit. Dass nun aber genau im Moment der Papst-Sensation ausgerechnet ein Jungtier auf dem Dach spazierte, elektrisiert viele.

Göttliches Zeichen: Blitzeinschlag bewegte die Katholiken

Immer wieder versuchen Katholiken, Naturereignisse zu interpretieren. So gab es 2013, nur wenige Stunden nach der Rücktrittserklärung von Papst Benedikt XVI., einen Blitzeinschlag. Getroffen wurde die Kuppel des Petersdoms. Zufall oder Zeichen?

Am Donnerstagabend wurde der US-Amerikaner Robert Francis Prevost zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt. Schon im vierten Wahlgang gab es eine ausreichende Mehrheit für den 69-Jährigen aus Chicago.