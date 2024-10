Das denken normale US-Bürger über Scholz – „Hören nicht mehr viel von Deutschland“

Ganz Deutschland spricht über die US-Wahl, Donald Trump und Kamala Harris. Doch wie ist das eigentlich andersherum? Zwar findet – voraussichtlich – die nächste Bundestagswahl erst im Herbst 2025 statt. Aber interessieren sich die normalen Bürgerinnen und Bürger in den USA eigentlich auch ein bisschen für die deutsche Politik und Olaf Scholz?

+++ Spannend: Harris nur 7 Wahlleute vorne! Trump ist ihr ganz dicht auf den Fersen +++

„Die Zeit“ versuchte es bei einer Straßenumfrage mit einer eigentlich einfachen Frage – doch schon hier zeigt sich: Viele haben keinen blassen Schimmer, was in Germany passiert.

Olaf, wer? Vernichtende Straßenumfrage für Kanzler Scholz

In einem Clip auf TikTok stellt „Die Zeit“ Menschen aus den USA die Frage, ob sie wissen, wer Olaf Scholz ist. Die Antworten fallen für den SPD-Kanzler ziemlich ernüchternd aus. „Ich weiß nichts über ihn“, muss ein älterer Mann einräumen. „Ist er Angelas Nachfolger?“, will er wissen.

Ein anderer Senior kennt zwar immerhin den Namen, aber weiß ansonsten auch nur „sehr wenig“ über diesen Kanzler. Besonders bitter für den SPD-Mann ist dann diese Aussage von ihm: „Seit Angela Merkel nicht mehr da ist, hören wir nicht mehr viel von Deutschland!“

Eine Passantin kann zwar ebenfalls den Namen richtig zuordnen, aber muss auch zugeben, dass sie Merkels Kanzlerinschaft intensiver verfolg habe. „Es ist mir peinlich“, gesteht sie den deutschen Journalisten immerhin.

Aber alle kennen seine Vorgängerin

Ein weiterer befragter Mann hat seit Merkels Abgang „nicht wirklich was gehört“ aus Deutschland. Doch er meint, dass das bedeuten müsste, dass Scholz seinen Job gut macht, wenn man nichts Schlechtes mitbekommt. Ob das die Mehrheit der Deutschen auch so sieht?

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es zieht sich durch: Bei Angela Merkel klingelt es direkt bei vielen Menschen in den USA, Olaf Scholz dagegen ist für viele ein unbeschriebenes Blatt. Doch ist das nicht auch ein bisschen unfair? Immerhin war Merkel viel länger im Amt (2005 bis 2021). Da hat sie natürlich auch mehr Gelegenheiten gehabt, in den USA wahrgenommen zu werden. Andererseits aber hat sie in den Staaten tatsächlich viel Anerkennung während ihrer Zeit als Kanzlerin und danach erhalten.

Merkel wird in den USA verehrt

Barack Obama zeichnete sie 2011 mit der Presidential Medal of Freedom, der höchsten zivilen Auszeichnung der USA aus. Sie erhielt 2019 die Ehrendoktorwürde an der Harvard University sowie 2021 an der Johns Hopkins University. Das US-Magazin „Forbes“ sah sie über Jahre als mächtigste Frau der Welt und das US-Blatt „Time“ kürte sie 2015 zur „Person of the Year“, als erste Deutsche seit Willy Brandt. Auf dem Titelbild stand „Chancellor of the Free World“.

Mehr Themen für dich:

Ob Olaf Scholz auch eines Tages als „Kanzler der freien Welt“ bezeichnet wird in den Vereinigten Staaten? Vielleicht wenn es zu einer zweiten Präsidentschaft von Trump und einer gleichzeitigen Wiederwahl des SPD-Mannes kommt? Es ist noch ein langer Weg bis dahin…