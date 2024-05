Olaf Scholz: Detail in seinem Büro fällt auf – Kanzleramt reagiert geheimnisvoll: „Bleibt vertraulich“

Das TikTok-Abenteuer von Kanzler Olaf Scholz geht weiter und es scheint ihm tatsächlich zu gelingen, zumindest Sympathiepunkte bei vielen jungen Nutzern zu sammeln. Er präsentiert sich auf diesem Kanal nahbarer und menschlicher als etwa bei seinen Reden im Bundestag.

Seinem Kanal auf TikTok folgen mittlerweile fast 250.000 Menschen. Mit seinem Clips erreicht er noch weitaus mehr Personen. Zwei neue Videos stoßen jetzt auf besonders hohes Interesse.

Was steht denn da auf dem Schreibtisch von Olaf Scholz?

Scholz zeigt darin sein Büro im Kanzleramt. Im ersten Teil der Büro-Tour geht es um seinen Arbeitsplatz. Dort fällt einem Zuschauer direkt ein Detail auf seinem Schreibtisch auf.

„Was hat das rote Telefon für eine Bedeutung?“, will der TikTok-Nutzer wissen. Tatsächlich sticht das Telefon in der Signalfarbe ins Auge. Ist das der „heiße Draht“ nach Moskau und Washington? Im Kalten Krieg gab es eine solche ständige Telefonverbindung zwischen den USA und der Sowjetunion, um nach der Kuba-Krise 1962 das Risiko eines Nuklearkrieges zu minimieren.

Das Social-Media-Team des Kanzlers gibt sich geheimnisvoll und lässt die Frage unbeantwortet: „Leider können wir zum roten Telefon nicht mehr sagen, denn: wie der Kanzler kommuniziert, muss vertraulich bleiben.“

Kanzler zeigt auch seine Wohnung – prompt gerät nächstes Detail ins Blickfeld

Im zweiten Teil der „Büro-Tour“ präsentiert Olaf Scholz die Kanzlerwohnung, die einen direkten Zugang zum Büro hat. Richtig leben tut er da nicht, nur während einer Corona-Infektion hielt er sich dort einige Tage auf. Ansonsten nutzt er die Wohnung vor allem, um Gäste zu empfangen oder auch Sport zu treiben.

In einem Raum befindet sich nämlich ein Rudergerät. „Hier versuche ich mich manchmal mit Sport zu betätigen, wenn es alles stressig wird und ich ein bisschen Zeit zwischendurch habe. Und sonst nicht dazu komme, zum Beispiel morgens zu laufen“, gibt der Kanzler preis. Auch hier fällt den TikTok-Nutzern direkt etwas auf: „Haha, das Rudergerät von ‚House of Cards‘!“

Tatsächlich hat auch US-Präsident Frank Underwood in der Netflix-Serie „House of Cards“ ein solches Rudergerät bei sich zu Hause. Zweifelhaft jedoch, ob Scholz der Vergleich mit dem skrupellosen Politiker, der in der Serie über Leichen geht, gefallen dürfte.