Harald Schmidt überrascht ganzen Saal mit Satz über Kanzler Scholz

Scholz bleibt bei Nein zu Taurus-Lieferung für Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bleibt bei seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Seine Meinung in dieser Frage werde sich "nicht ändern", sagte Scholz bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak in Berlin.