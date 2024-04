Mann prangert Scholz an: „Der Kanzler will mich verrecken lassen“

Um Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem schnellen Umdenken in der Klimakrise zu bewegen, zieht eine Initiative alle Register. Drei Männer von ihnen sind im Berliner Regierungsviertel in den Hungerstreik getreten.

Einer von ihnen nimmt schon seit über sechs Wochen keine Nahrung mehr zu sich. Die körperlichen Konsequenzen machen sich mittlerweile auch bemerkbar, er verliert immer weiter an Kraft. Sein deutlicher Vorwurf deswegen an Scholz: „Er will mich verrecken lassen!“

++ Dazu interessant: Supermarkt-Kundin geht wegen Preisanstieg auf Kanzler Scholz los: „Hören Sie auf!“ ++

Hungerstreik gegen Scholz-Politik

Bei einem Hungerstreik für mehr Klimaschutz nahe dem Kanzleramt in Berlin hat der erste Teilnehmer die Zeit von sechs Wochen überschritten. Laut der Initiative „Hungern bis ihr ehrlich seid“ nimmt der 49-jährige Ingenieur Wolfgang Metzeler seit 43 Tagen keine Nahrung mehr zu sich. In einer Grafik auf ihrer Internetseite zeigt die Initiative eine Abnahme des Körpergewichts von 93 auf 75 Kilogramm. Zwei weitere Männer hungern demnach seit dem 25. März und 16. April.

Die Kampagne fordert von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „Ehrlichkeit zur Klimakatastrophe und von der Regierung ein radikales Umsteuern in der Klimapolitik“. Die Aktivisten wollen durchsetzen, dass Scholz eine Regierungserklärung zur Klimakrise abgibt. Darin solle er sagen, dass der „Fortbestand der menschlichen Zivilisation durch die Klimakrise extrem gefährdet“ sei.

Schwerer Vorwurf an Bundeskanzler

Auf Instagram ist ein Video der Initiative aufgetaucht, in dem zwei Mitglieder über ihre Fortschritte und den Hungerstreik berichten. Demnach seinen mehrere Grünen-Mitglieder vorbeigekommen, auch Anton Hofreiter habe vorbeigeschaut.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Laut Bundeskanzler-Sprecher Steffen Hebestreit auf einer Pressekonferenz am 8. April hieß es aber, es werde nicht auf einzelne Forderungen eingegangen. Die Ampel-Regierung hält weiterhin an ihrer Klimapolitik fest und sei auf einem guten Weg. Für die Initiative ein Schlag ins Gesicht, wie Wolfgang Metzeler klar stellt: „Die Regierung sagt, sie werde nicht auf unseren Protest eingehen. Das bedeutet für mich auf gut Deutsch: Olaf Scholz will mich verrecken lassen.“

Mehr News:

Für „Hungern bis ihr ehrlich seid“ ist das dennoch kein Grund, aufzugeben. Eine Sprecherin der Initiative erklärt auf einer Pressekonferenz: Erst wenn Scholz auf ihre Forderung nach einer Regierungserklärung zur Klimakrise eingehe, wollten die Aktivisten mit dem Hungerstreik Schluss machen. Im Extremfall können Menschen den Angaben zufolge einen Hungerstreik 50 bis 70 Tage überleben. (mit dpa)