Olaf Scholz bekommt freches Geschenk von einem Schüler – „Schönen Dank“

Der schlumpfige Kanzler – Olaf Scholz hat CSU-Chef Markus Söder dieses zugeschriebene Attribut zu verdanken. Der beschwerte sich einst in einer Corona-Sitzung über das Lächeln des damaligen Finanzministers. „Sie brauchen hier gar nicht so schlumpfig herumzugrinsen“, entfuhr es Söder.

Schnell versuchte Scholz, die Attacke für sich umzudeuten. „Das mit den Schlümpfen gefällt mir super. Die sind klein, listig und gewinnen immer“, so Scholz in der ZDF-Show von Markus Lanz. Nun holte ihn dieser Vorfall wieder ein – und erneut versucht er, die Geschichte zu seinen Gunsten zu drehen.

Plötzlich zieht der Schüler Haribo-Tüte hervor

Der Kanzler empfing am Mittwoch (18. September) die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Bundeswettbewerbs „Jugend forscht“ im Kanzleramt. Ein Schüler nutzte die Gelegenheit, dem Kanzler ein kleines Geschenk zu überreichen.

Der Jugendliche war schon im vergangenen Jahr im Kanzleramt und war damals ganz erstaunt darüber, als Scholz sagte, er kenne die Schlümpfe-Fruchtgummi von Haribo gar nicht (dabei sind die schon seit 1979 im Sortiment!).

Daher überreichte der Schüler dem Kanzler überraschend eine solche Haribo-Tüte. „Schönen Dank“, entgegnete Scholz und lachte etwas. Schenkt man dem TikTok-Account des Bundeskanzlers Glauben, überlebte dieses Präsent nicht lange. In einem kurzen Clip ist zuerst die Übergabe des Geschenks zu sehen, dann ein Schnitt und der Kanzler sitzt neben der leeren Tüte am Schreibtisch. „Deutschlandtempo“ ist das Video betitelt – so nennt Scholz das angestrebte Reformtempo seiner Ampel und offenbar auch seine Geschwindigkeit beim Verzehr von Süßigkeiten.

Dönerpreisbremse – „Das wird nix“, sagt Olaf Scholz

Beim Besuch der „Jugend forscht“-Gruppe gab es noch eine zweite kuriose Szene. Ein anderer Schüler fragte nach, ob denn nun eine Dönerpreisbremse komme. Scholz machte klar: „Das wird nix“ – und zeigte auch Verständnis für den Preisanstieg an den Dönerbuden. Zum einen aufgrund der gestiegen Energie- und Lebensmittelkosten, darüber hinaus wollte er „eine kleine Wahrheit“ noch loswerden.

„Man sollte auch wollen, dass die Leute, die den Döner herstellen, ein gutes Leben führen. Das heißt, irgendwelches Gehalt werden die schon kriegen müssen, das ganz ordentlich ist.“ Olaf Scholz

Es bleibt also bei 6 bis 7 Euro für einen Döner. Immerhin die Haribo-Tüten mit den Schlümpfen ist deutlich günstiger. Die ist in der Regel für um die 1,09 bis 1,19 Euro in den Supermärkten zu bekommen.