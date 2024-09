Nach Ansage an Kanzler: Markus Lanz staunt nicht schlecht

Mit seinen Politik-Talkshows schreibt er Geschichte im deutschen Fernsehen und versteht es genau, seine Gäste in tiefgehende Gespräche zu verwickeln. Die Rede ist von Markus Lanz, der seit Jahren souverän durch seine gleichnamige Sendung im ZDF führt. Am 17. September lud der TV-Star erneut ins Studio ein und begrüßte Journalist Daniel Friedrich Sturm, SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, Politologin Jana Puglierin und ZDF-Korrespondent Ulf Röller.

Das heiß diskutierte Thema des Dienstagabends: Die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz. Bei einer deutlichen Ansage von SPD-Mann Klingbeil staunt Lanz nicht schlecht.

SPD-Mann wird bei Markus Lanz deutlich

Dreimal die Woche ruft Markus Lanz zu seiner erfolgreichen Talkshow im ZDF. Der Dienstagabend startete direkt mit einem aufgeladenen Thema: der Kanzlerwahl. Nachdem CDU-Vorsitzender Merz nur wenige Stunden zuvor sein Interesse am Kanzleramt bekundet hatte, erhöht Klingbeil plötzlich den Druck auf den Mann aus seinen eigenen Reihen: Olaf Scholz.

So fordert der SPD-Vorsitzende: „Da habe ich auch eine Erwartung an den Bundeskanzler! Dass man jetzt mit einer anderen Performance, mit einer Klarheit bei Themen, mit dem Raus aus der Moderationsrolle zeigt, dass wir die Wahl gewinnen wollen! In zwölf Monaten kann man Umfragen drehen!“

Markus Lanz lässt die Aussage verblüfft zurück – er hakt nach.

Markus Lanz bohrt nach

„Das ist ja ein interessanter Satz: Ich erwarte da eine ganz andere Performance“, kontert Lanz. „Das heißt, Sie machen Ihrem Kanzler eine klare Ansage!“ Frust lässt Klingbeil zunächst an der FDP ab, bevor er sich wieder seiner eigenen Partei widmet – es geht um den drohenden Verlust zahlreicher Arbeitsplätze bei VW.

So kritisiert er im strengen Ton weiter: „Die SPD, die SPD-Führung, der Bundeskanzler müssen ausstrahlen: Wir kämpfen um jeden Industriearbeitsplatz in diesem Land. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, ich moderiere. Ich kämpfe um etwas!“

Trotz Kritik an seiner eigenen Partei betont Lars Klingbeil bei Markus Lanz: Olaf Scholz wird auch bei der Bundestagswahl 2025 Kanzlerkandidat der SPD werden.