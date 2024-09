Markus Lanz: ZDF-Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Ein Trauerspiel“

Markus Lanz lädt in seiner gleichnamigen ZDF-Talkshow wieder zur Diskussion ein. Mit seinen geladenen Gästen spricht er über zahlreiche Themen, welche die Gesellschaft aktuell bewegen.

Am Donnerstagabend (12. September) sind Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Journalist Michael Bröcker, der parteilose Kommunalpolitiker Dirk Neubauer und Journalist Bojan Pancevski im Studio von Markus Lanz. Bei den Zuschauern kommt allerdings schon kurz nach Start der Sendung Frust auf.

Markus Lanz thematisiert gescheiterten Migrationsgipfel in Berlin

Moderator Markus Lanz diskutiert an dem Abend zahlreiche Themen mit der Runde. Neben der Sprengung der „Nordstream“-Pipelines und der Wohnungskrise in Deutschland wird an diesem Abend auch der geplatzte Migrationsgipfel in Berlin thematisiert. Der Journalist Michael Bröcker echauffiert sich am meisten über den Abbruch der Migrationsgespräche.

„Das zentrale Thema der Mehrheitsgesellschaft in diesem Land ist die Migration. Und wenn die politische Mitte es nicht schafft, diesen Wunsch, diese Sehnsucht aufzunehmen, dann wird sich die Mehrheitsgesellschaft andere politische Mehrheiten suchen“, so Bröcker mit seinen Aussagen scheint er die Meinung vieler Zuschauer zu vertreten.

Markus Lanz: Zuschauer auf 180

Auf X (ehemals Twitter) stimmen viele Zuschauer den Aussagen des Journalisten zu. Zahlreiche Menschen sind unzufrieden mit der aktuellen politischen Lage und lassen ihrem Frust online freien Lauf:

„Michael Bröcker und Bojan Pancevski haben nach 30 Minuten bei Lanz schon mehr richtige Dinge gesagt, als alle anwesenden Politiker bei Lanz und Illner zusammen. Die Politik in Deutschland ist ein Trauerspiel.“

„Warum begreifen Politiker nicht, dass ein ehrliches ‚Wir haben absolute Scheiße gebaut und machen es jetzt anders‘ beim Wähler viel besser ankäme?“

„Das Problem ist eben, wenn man um jeden Preis eine Politik durchdrücken will, die die Mehrheit ausdrücklich nicht will. Damit züchtet man sich die Radikalen selbst heran. Gruselig. Aber scheinbar noch nicht gruselig genug, damit man mal seine eigene Politik überdenkt?“

Das ZDF zeigt Markus Lanz dienstags, mittwochs und donnerstags nach 23 Uhr im TV und online in der Mediathek.