Blamage für Olaf Scholz bei Handball-EM! Millionen ZDF-Zuschauer bekommen es live mit

Kanzler Olaf Scholz ist aktuell der Buhmann der Nation. Die Umfragewerte seiner Ampel-Koalition sacken immer weiter ab. Dem Sozialdemokraten wird vorgeworfen, nicht die nötigen Führungsqualitäten für das Amt zu haben. Nun proben die Bauern den Aufstand – und es gibt noch mehr Unmut im Land.

+++ Auch spannend: Revolte gegen Kanzler Scholz: Wagt die SPD-Spitze jetzt den Aufstand? +++

Das zeigte sich auch am Sonntagabend live im ZDF. Es war eine Blamage für Scholz vor einem TV-Millionenpublikum.

ZDF-Moderator bemerkt es auch: „Sie hören die Reaktionen“

Pfeifkonzert in der Mercedes-Benz Arena in Berlin! Als in der 14. Spielminute der Partie Deutschland gegen Nordmazedonien der Hallensprecher die Ankunft von Ehrengast Kanzler Olaf Scholz verkündete, ging es los! Gut wahrnehmbar auch an den TV-Geräten wurde Scholz von vielen Besuchern des EM-Spiels keineswegs willkommen geheißen. Die Stimmung in der Arena war plötzlich im Keller, obwohl die deutsche Mannschaft zu diesem Zeitpunkt mit 9:4 führte.

+++ Interessant: Neues Gerücht um Olaf Scholz kursiert! Wird der Kanzler 2024 durch Pistorius ersetzt? +++

Auch ZDF-Moderator Yorck Polus fiel das direkt auf. Er sagte live auf Sendung: „Olaf Scholz ist eingetroffen, der sich das hier auch nicht entgehen lassen will. Und sie hören die Reaktionen…“ Wie viele Zuschauer wirklich gepfiffen haben, wurde aber nicht klar.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Häme nach Pfeifkonzert für Olaf Scholz

In den Sozialen Netzwerken gab es viel Häme für Scholz. Der Kanzler sei „beliebt wie Kontoführungsgebühren vom Bankhaus Warburg“, höhnte einer. Andere vermuteten eine Menge Landwirte in der Hale. Es gab aber auch Kritik am Verhalten der Zuschauer: „Bin kein Fan von Scholz. Trotzdem gehört es sich nicht den Bundeskanzler auszupfeifen. Ein wenig Anstand sollte man schon behalten.“

Mehr Themen für dich:

Kanzler mit Ehefrau und Deutschland-Schal auf der Tribüne

Immerhin: Der Kanzler, der mit Fan-Schal und Ehefrau Britta Ernst in der Halle erschien, sah einen Kantersieg der Deutschen. Mit 34:25 fegte die Mannschaft Nordmazedonien aus der Arena. Der EM-Gastgeber hat damit bereits die Hauptrunde erreicht. Es dürfte damit wohl auch nicht der letzte Besuch von Scholz bei einem Handballspiel dieses Turniers gewesen sein.