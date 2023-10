Olaf Scholz nicht zu stoppen: Verwirrter Moment bei Staatsbesuch – „Er macht den Biden“

Was war da denn los mit Bundeskanzler Olaf Scholz (65)? Bei seinem Staatsbesuch in Albanien gab es einen ziemlich kuriosen Moment.

Spötter vergleichen die Szene schon mit den manchmal verwirrt wirkenden Auftritten von US-Präsident Joe Biden (80).

Olaf Scholz: „Keine Kondel kann ihn stoppen“

Der US-Amerikaner ist bekannt für so manchen Aussetzer bei Reden oder auf der Bühne. Nun leistete sich auch Olaf Scholz keinen kurzen Augenblick der Orientierungslosigkeit.

Der Kanzler „verpasst die Abfahrt zum Gebäude, keine Kordel kann ihn stoppen“, macht sich Journalist Gordon Repinski („The Pioneer“) über die Szene lustig. Er erlebte sie als Medienvertreter direkt mit.

Olaf Scholz war in Tirana, der albanischen Hauptstadt, um dort über die Spannungen zwischen Serbien und Kosovo zu beraten. Die Kriegsgefahr auf dem Balkan ist zurück. Ein ernstes Thema, aber zumindest kurz gab es etwas zu schmunzeln.

Denn der Kanzler lief gedankenverloren auf dem roten Teppich entlang – und an Ministerpräsident Edi Rama vorbei. Sogar über eine Absperrkordel stieg er drüber, Medienvertreter die „No, no!“ riefen, ignorierte er zuerst – dann erst bemerkte er seinen Fauxpax.

„Zwei unsichtbare Augenklappen“

Böse Zungen sehen eine Parallele zwischen ihm und Joe Biden. „Leichte Joe Biden-Vibes in dem Video“, „Scholz macht den Biden“, „Zwei unsichtbare Augenklappen“ oder „Der ist ja sowas von umnachtet“ kommentieren so manche auf X (früher Twitter).

Tatsächlich dürfte die Szene ein Ausdruck dessen sein, was aktuell alles im Kopf des Bundeskanzlers herumschwirrt. Am Dienstag reist er weiter ins von der Hamas angegriffene Israel. Neben dem Ukraine-Krieg und dem Wirtschaftseinbruch ist der neu aufgeflammte Nahost-Konflikt die dritte akute Großkrise. Dazu kommt der ewige Dauerzoff in der Ampel-Koalition (mehr dazu hier). Olaf Scholz ist also ziemlich gefordert – und war auf dem roten Teppich kurz überfordert.