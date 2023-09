Fliegt Faeser nach der Hessen-Wahl? Scholz mit dem Rücken zur Wand

Eigentlich ist Ampel-Ministerin Nancy Faeser eine Gewinnerin und ihr Leben wie aus dem Bilderbuch. Wohlbehütet im beschaulichen Schwalbach am Taunus aufgewachsen. Ihr Papa: Ehemaliger Bürgermeister des schnuckligen Ortes. Ehrgeizig kämpft sie sich als junge Erwachsene durch das Jura-Studium, schafft es in eine der größten Kanzleien Deutschlands. Aus der kleinen Nancy wird die Top-Anwältin Faeser. Hosenanzug. Sechsstelliges Gehalt.

Ihr Mann ebenfalls ein erfolgreicher Anwalt. Tim, ihr siebenjähriger Sohn, macht das Glück perfekt. Auf Bildern mit dem kleinen Fratz, sieht man Mama und Papa nur strahlend. Doch nicht genug: Die politisch engagierte Nancy Faeser wird Innenministerin in der Ampel. Nun wagt sie den letzten Schritt: Sie will Ministerpräsidentin Hessens werden. Die Krönung ihrer Bilderbuchkarriere. Doch sie bekommt Risse, Deutschland schäumt vor Wut.

„Faeser ist die unfähigste Innenministerin aller Zeiten“

„Faeser ist die unfähigste Innenministerin aller Zeiten“, äußert sich der Welt-Kolumnist Henryk M. Broder scharf im Interview mit seinem Haussender über die SPD-Politikerin. Doch nicht nur der gewohnt provokante Journalist keift in Faesers Richtung, auch ihr Koalitionspartner, die FDP, übt Kritik.

„Wir wollen keine Flüchtlinge aus Lampedusa in Deutschland aufnehmen. Das ist auch die Erwartungshaltung gegenüber der Innenministerin. Sollte es anders kommen, werden wir hier ein Problem in der Koalition bekommen“, droht FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Nancy Faeser will keine Obergrenze. Stattdessen will sie gegen Schleuser vorgehen. Doch zugleich sollen anerkannte Flüchtlinge wählen dürfen. Was denn nun? Harte Kante oder Sozialromantikerin? Sie kann sich nicht entscheiden. Will beides. Das wird bestraft. In Umfragen steht sie weit abgeschlagen mit über 10 Prozent hinter CDU-Amtsinhaber Boris Rhein.

Weitere News:

Was folgt? Faeser will bei einer Wahlniederlage in Hessen zurück nach Berlin, weiterhin als Innenministerin arbeiten. Wenn es also nicht zur Ministerpräsidentin reicht, dann soll es „zumindest“ der Posten der Innenministerin sein. Doch in genau dieser Funktion performt sie nicht überzeugend, zieht viel Kritik auf sich. Sie wird zum Gesicht der Asylkrise. Kanzler Scholz wird sich nach der wahrscheinlichen Wahlklatsche für die SPD in Hessen entscheiden müssen: Hält er an der unbeliebten Innenministerin fest oder lässt er von ihr ab und schafft so die erste Delle in dem zauberhaften Leben der Nancy Faeser?