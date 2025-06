Merz bekommt neugierige Frage gestellt – und lüftet sein Geheimnis

Aufregende Tage liegen hinter Friedrich Merz. Der Bundeskanzler absolvierte jüngst seinen ersten Besuch im Weißen Haus und sprach dort mit US-Präsident Donald Trump. Kurz nach seiner Rückkehr nach Deutschland stellt sich der CDU-Politiker auf Instagram den Fragen der Nutzerinnen und Nutzer – und spricht über ein Geheimnis.

Ungewöhnliche Frage bringt Merz zum Schmunzeln

Kurz nach seinem Treffen mit Donald Trump meldet sich Bundeskanzler Friedrich Merz in einem Video zu Wort. Darin geht er auf Fragen ein, die ihm Nutzerinnen und Nutzer gestellt haben. Ein Kommentator ist sehr interessiert an der Frisur des CDU-Politikers. „Können Sie mal Ihre Frisur erklären?“, fragt er.

Merz scherzt und antwortet zunächst über seinen Haarschnitt: „Gegenfrage, ist das eine Frisur?“. Der Bundeskanzler erklärt, er habe die Haare schon seit über 30 Jahren so kurz. Mit der Zeit sind es aber auch weniger geworden. „Ich habe auch weniger als früher und deswegen fühle ich mich mit kurzen Haaren ausgewogen wohl. Sie sind pflegeleicht und das ist meine in Anführungsstrichen Frisur.“

Social-Media-Auftritt mit Potenzial

Merz ist nicht der erste Bundeskanzler, der auf Fragen von Nutzerinnen und Nutzern eingeht. Schon das Team von Olaf Scholz wusste, wie man den SPD-Kanzler mit virtuellem Bürgerkontakt gut in Szene setzen kann. Einer seiner erfolgreichsten Posts holte Scholz stolze neun Millionen Klicks. Ein TikToker klagte in seinen Videos oft über gestiegene Preise in Supermärkten und ruft in einem Post sehr lautstark: „OLAF SCHOLZ, senk die Preise!“

Der damalige Kanzler reagierte nicht nur per Video, sondern traf den jungen Mann später auch persönlich. Ob Friedrich Merz einen ähnlich starken Auftritt in den sozialen Netzwerken hinlegt, wird sich zeigen.