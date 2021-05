Maybrit Illner (ZDF): „Das hält mein Blutdruck nicht aus!" – DIESE Gästeliste sorgt für Aufregung

Diese Gästeliste hat es in sich! Maybrit Illner erwartet in ihrer ZDF-Talkshow am Donnerstag gleich mehrere hochkarätige Gäste für ihre Corona-Debatte. Es könnte hoch hergehen!

Auch die Reaktionen im Netz zeigen, dass viele dem Talk bei Maybrit Illner schon mit Spannung erwarten. Das Thema der Sendung lautet: „Freiheit, Solidarität, Widerspruch – spaltet Corona das Land?“.

Maybrit Illner (ZDF): „Das hält mein Blutdruck nicht aus!“ – Gästeliste sorgt für Aufregung

Zum einen kommt mit Jan Josef Liefers einer jener Schauspieler, die mit der Aktion „Alles dicht machen“ für Empörung sorgten. Nicht weniger polarisiert auch der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer.

>> Hier findest Du einen Bericht zur Talk-Sendung: Maybrit Illner geht Jan Josef Liefers hart an: „Sound von Demokratieverächtern“

Wolfgang Kubicki ist ein strikter Gegner der Ausgangssperren im Rahmen der Bundesnotbremse, während Peter Tschentscher als Bürgermeister von Hamburg bei der Pandemiebekämpfung Erfolge damit erzielt.

Zuletzt nimmt auch die schlagfertige Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim an der Debatte teil und dürfte besonders Liefers, Palmer und Kubicki Paroli bieten!

+++ Corona: Durchbruch beim Impfstoff – „Jetzt kann es schnell gehen“ ++ RKI-Chef Wieler geht auf die Politik los +++

Die Gäste bei Maybrit Illner (ZDF) am 29. April:

Mai Thi Nguyen-Kim: Wissenschaftsjournalistin und Chemikerin

Jan Josef Liefers: Schauspieler

Peter Tschentscher: Erster Bürgermeister Hamburgs (SPD)

Wolfgang Kubicki: Bundestagsvizepräsident (FDP)

Boris Palmer: Oberbürgermeister von Tübingen (Grüne)

„Ah. Cool. ZDF sendet Wrestling!“ – Reaktionen auf Maybrit Illners Gästeliste im Netz

Im Netz sorgt diese vielfältige Gästeliste schon vorab für Wirbel. Einige Reaktionen:

„Das hält mein Blutdruck nicht aus!“

„Ah. Cool. ZDF sendet morgen Wrestling!“

„So jung kommen wir nie wieder zusammen. Was ne Runde. Ob die bei Illner überhaupt werden schlafen können?“

„Okay, ich bastle ein Bullshit-Bingo. Welche Phrasen dürfen nicht fehlen?“

„Wow. Sehr ausgeglichen! Eine Wissenschaftlerin vs. zum Teil träge, zum gefährliche Realitätsleugner. Aber 'man darf ja nichts mehr sagen'. Außer natürlich in der Prime Time.“

Peter Tschentscher und Boris Palmer trafen bereits am Dienstagabend in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz aufeinander.

Maybrit Illner läuft am Donnerstag um 22.15 Uhr im ZDF.

In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger sprach Thomas Gottschalk am Mittwoch darüber, was ihm an einer Kanzlerin Annalena Baerbock Angst macht.