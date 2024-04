Merz nimmt auf JU-Treffen Markus Söder auf den Arm – mit einem besonderen Geschenk

Bei dem Frühlingsempfang der Jungen Union (JU) in Berlin sorgte Friedrich Merz für einen kräftigen Lacher. Denn der CDU-Chef nahm seinen Kollegen Markus Söder aufs Korn.

Merz brachte den JUlern eine Kopie von Söders Osterei mit. Dabei handelte es sich um ein Schoko-Ei mit dem Gesicht des bayerischen Ministerpräsidenten.

Merz: Söder-Ei bringt Saal zum Toben

CDU-Chef Friedrich Merz hat den Unions-Nachwuchs von der Jungen Union (JU) mit einem besonderen Geschenk begeistert. Merz brachte am Dienstagabend (9. April) neben „ganz besonders herzlichen Grüßen“ von CSU-Chef Markus Söder auch eine Kopie des Ostereis des bayerischen Ministerpräsidenten mit. Auf dem Ei war das Porträt des grinsenden Bayern-Präsidenten zu sehen.

Hintergrund war ein Söder-Schoko-Osterei, das der CSU-Politiker zu den Feiertagen stolz präsentierte. Das Ei wollte er auf seinen Social-Media-Kanälen verlosen. Auch Merz habe an der Versteigerung des Ostereis mitgemacht, sei aber „in der Nacht vom Montag auf Dienstag ausgestiegen, als die Beträge hoch vierstellig wurden“. „Wenn ich das Ei erstanden hätte“, erzählt Merz den JUlern, „dann hätte ich es als Gastgeschenk mitgebracht.“ Doch stattdessen habe er „von einer wirklich anspruchsvollen Schokoladenmanufaktur hier in Berlin eine originalgetreue Replik dieses Eis anfertigen lassen“.

Merz spricht auch ernstes Thema an

Bei den Unions-Sprösslingen punktete Merz nicht nur mit dem Söder-Geschenk, sondern auch mit Äußerungen zum gestiegenen Anteil ausländischer Tatverdächtiger. Dabei spielte er auf die frisch veröffentlichte Kriminalitätsstatistik von 2023 an. „Wir nennen es beim Namen: Es ist Ausländerkriminalität in Deutschland, die uns zunehmend Sorgen machen muss“, sagte er.

Die ganze Vorstellung der Ampel-Regierung von Einwanderung und Migration stehe vor dem Scheitern. „Es wird so nicht gelingen, wie sich die Koalition das vorstellt.“ Die Kriminalstatistik zeigt allerdings nicht automatisch, dass es in Deutschland immer krimineller zugeht. Was an den Ergebnissen wirklich dran ist, erfährst du hier: Kriminalstatistik: Wird Deutschland immer unsicherer? Das stimmt so nicht! 3 wichtige Erkenntnisse

(Mit dpa.)