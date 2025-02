Markus Lanz teilt gegen FDP-Chef Lindner aus – und führt ihn brutal vor

Seit dem Ampel-Aus läuft es für die FDP alles andere als rund. Die ohnehin schon nicht allzu rosigen Umfragewerte sind nach dem Platzen der Regierung noch einmal weiter abgesackt. Mittlerweile steht sogar der Einzug in den neuen Bundestag auf der Kippe.

Aus Sicht von Parteichef Christian Lindner hat daran unter anderem das ZDF Schuld. Der Vorwurf: Er bekommt nicht genug Sendezeit im zweiten deutschen Fernsehen. Doch das stimme so nicht ganz, stellt ZDF-Talkshow-Host Markus Lanz klar. In seiner Sendung am Dienstag (11. Februar) wird er deutlich.

Auch interessant: Annalena Baerbock erlebt üble „Abartigkeiten“ durch Männer

Lindner erhebt heftige Vorwürfe

Bei einem Besuch im ZDF-Morgenmagazin am Freitag (7. Februar) wurde FDP-Chef Christian Lindner auf die schlechten Umfragewerte seiner Partei angesprochen. Die einstige Regierungspartei liegt kurz vor den Bundestagswahlen bei unter 4 Prozent – und läge damit unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Gegenüber Morgenmagazin-Moderatorin Dunja Hayali begründete der Politiker die schlechten Werte unter anderem mit „zu wenig Sendezeit im ZDF“. Er und seine Partei werden nur noch Sendungen abseits der Hauptsendezeit eingeladen – zusammen mit den anderen kleinen Parteien, die ähnlich wenig Prozentpunkte verzeichnen. Das Argument von Hayali, dass das damit zusammenhänge, dass die FDP anhand der Umfragewerte mittlerweile zu den kleinen Parteien gehöre, wollte Lindner nicht ganz wahrhaben.

Markus Lanz lässt sich das nicht bieten

Wenige Tage später nimmt Talkshow-Host Markus Lanz in seiner Sendung nochmal Bezug zu dem Vorwurf – und kann sich ein Lachen dabei nicht ganz verkneifen. Zu FDP-Politiker Marco Buschmann sagt er in seiner Sendung einleitend: „Wir sind vielleicht keine große Sendung, aber wir sind eine Sendung.“ Eine bescheidene Aussage dafür, dass er in den vergangenen Jahren pro Sendung im Schnitt eine Reichweite von 1,5 bis 1,95 Millionen Zuschauern einfahren konnte.

Lanz weiter: „Wissen Sie, wann er das letzte Mal hier war?“ Auch Buschmann kann sich ein leichtes Grinsen bei dieser Frage nicht mehr verkneifen und gibt beschwichtigend zu: „Sie richten mir jedes Mal aus, wenn ich hier bin, ich solle mal bei ihm dafür werben, dass er kommt.“ Doch wirklich erfolgreich scheint der Ex-Justizminister damit noch nicht gewesen zu sein.

Da Buschmann ihm die Antwort schuldig bleibt, gibt Lanz sie sich selbst. So soll Christian Lindner zuletzt im April 2019 zu Gast gewesen sein. Doch das liege nicht unbedingt daran, dass er nicht eingeladen worden sei, ganz im Gegenteil. Der Talkshow-Host geht in die Offensive: „Wissen Sie, wie oft wir ihn allein 2024 eingeladen haben? 85 Mal. Und wissen Sie, wie oft er abgesagt hat? 85 Mal.“

Mehr News zum Thema:

Eine herber Schlag, der sitzt. Buschmann versucht noch die Situation einzufangen und entgegnet, dass Christian Lindner im ZDF-Morgenmagazin ja gar nicht zwingend von der Talkshow gesprochen habe, doch auch damit lässt Markus Lanz ihn nicht davonkommen: „Das ZDF sind wir schon auch.“

Immerhin: Am Tag nach der Sendung nimmt Christian Linder die Einladung öffentlichkeitswirksam an. „Wenn die Sehnsucht so groß ist, ja, dann komme ich. Nächsten Mittwoch zum Beispiel?“, posaunte er auf X heraus. Noch bleibt die Sendung dem Politiker eine Antwort schuldig, doch wahrscheinlich wird sein Auftritt nicht mehr lange auf sich warten lassen.