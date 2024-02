Maischberger: Fernsehkoch redet über Politik – alle regen sich auf

Bei der neuen Maischberger-Folge vom Dienstag (20. Februar) wurde unter anderem über die Militär-Unterstützung für die Ukraine diskutiert. Mit dabei war unter anderem Fernsehkoch Christian Rach.

Doch seine Aussagen sorgten eher für Empörung. Besonders in den sozialen Medien ließen Nutzerinnen und Nutzer an seinem Maischberger-Auftritt kein gutes Haar.

Maischberger: „Viel ist da nicht passiert“

Bei der Maischberger-Folge vom Dienstag (20. Februar) waren unter anderem der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer und die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram zu Gast. Auch Spitzenkoch und TV-Moderator Christian Rach war mit von der Partie.

Der Fernsehkoch äußerte sich über die Annexion der Krim. Laut Rach habe es damals zu wenig Reaktion gegenüber Russland gegeben. „Da habe ich gedacht: Das wird ein Konflikt ohne Ende“, so Rach in der ARD-Takshow. „Mich hat es sehr verwundert, dass man sich nicht wirklich aufgeregt hat. Ich glaube, es gab eine kurze UNO-Resolution und das war’s dann am Ende des Tages. Ganz viel ist da nicht passiert“.

Krim-Annexion wie Saarland

Dann vergleicht Rach die Krim-Annexion noch mit dem Saarland. „Ich bin ja gebürtiger Saarländer, das erinnert mich immer wieder daran.“ Das Saarland war nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teilgebiet der französischen Besatzungszone. Erst Mitte der 50er-Jahre gehörte es schließlich wieder komplett zu Deutschland. „Und die Geschichte der Krim ist ja genauso“, posaunt Rach heraus.

Im Netz sorgten Rachs Aussagen für Unmut. Dass Rach sowieso in der Talk-Show eingeladen war, sorgte für Verwunderung in den Kommentaren. „Ist der nicht Koch?“ fragt ein Nutzer unter dem Video. „Welche Expertise bringt ein Koch mit, dass er bei Maischberger seine Statements zu politischen Sachverhalten halten kann?“, schreibt eine Person unter dem Video. Woanders zeigt man sich wohl eher enttäuscht von ihm: „Ich mag Herrn Rach, aber was genau befähigt ihn hier zu einer Aussage?“